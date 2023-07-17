郭柏妍鼓勵考生：多作準備及嘗試　不要局限自己的可能

香港中學文憑試（DSE）將於7月19日放榜，隨着日子的臨近，相信考生們緊張的心情亦是與日俱增。身為過來人的新一代人氣演員兼港姐季軍郭柏妍（Rosita）在為各位考生打氣之餘，亦鼓勵大家不要局限自己的可能。

從小就好學的Rosita小時候雖因各種活動的「誘惑」而導致成績欠佳，但後憑着自己的努力，不但半工讀完成香港大學食物安全管理碩士課程，而且入行僅兩年就獲得了「飛躍進步女藝員」獎，學業、事業雙雙收。回想起當年，她認為DSE只是人生裏面其中一個小關卡，不會成為人生的阻礙，其實人生可以嘗試的事物還有很多，最重要是找到自己鍾意的事。

而說到選科，Rosita提到自己當年做了多手準備：「我會預計定自己考到不同分數時可以做的選擇，留意不同學院中感興趣又有能力選擇的科目，待一放榜就可以去面試，令自己不會太過於慌張，又或錯失機會。」。另外，她亦建議大家要找自己鍾意且盡可能是在自己能力範圍內的科目，這樣學起來會更得心應手及有信心。

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