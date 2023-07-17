造星V︱伍詠薇開心價秘簽英皇　Kay做下屆導師

藝人伍詠薇（伍姑娘）及謝安琪（Kay）昨晚為《全民造星V》擔任評判，賽後二人異口同聲坦承3甲是自己心水，伍姑娘更大讚每位參賽者台上表演都「上晒身、好有戲、好厲害」，自己在台下睇得盡興，而負責擔任「99強進階60強」評判的她，直言自己覺得責任重大，因要為樂壇選出新血及明日之星。

對於總決賽突有人退賽，伍姑娘表示：「我都係同大家同一時間知道，每個人都有佢自己意願，冇話可惜唔可惜，都係一個比賽啫。」談到有網民指冠軍Lyman與其兄長伍經衡（Richard Eng）撞樣，伍姑娘笑答：「各有各特色啦，呢啲係咪物以類聚？咁Lyman的確好charm，個人表演環節時，我近距離見到佢眼中好有火兼有戲。（電到你？）咁我見慣大場面嘅。」

伍姑娘原來已於3月，正式簽約加盟英皇娛樂：「我都好耐冇同大公司合作，但經過covid後覺得時代唔同咗，我想自己可以多方面演出，咁同英皇有好多相同嘅想法。」記者打趣是否獲「重金禮聘」，她幽默回道：「中挺啦，開心價。（年期好長？）總之我夠長命做，唔使做到100歲。」

Kay則表示今屆除三甲外，自己也很喜歡「跳舞明星」Tsoul（田曜誠），覺得對方跳舞很好看。問到是否有意擔任下屆導師時，她直言：「其實佢哋（《全民造星》製作團隊）之前有搵過我，不過做導師投入嘅時間好長，不過佢哋今晚就同我講定出年，咁我可以睇吓安唔安排得到，做導師相信會係好好嘅經驗。」