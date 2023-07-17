停一停　為緊張生活加點甜

做到攰做到無心機，適時來一口甜，有助紓緩身心。近日有不同主題的新蛋糕登場，配搭各有不同，讓大家又有借口買個蛋糕和朋友開心Share。

時令杧果

黃澄澄又甜美多汁的杧果正值時令，Lady M在盛夏推出杧果系列，杧果千層蛋糕的20層以上的純手工班戟皮之間抹勻杧果鮮忌廉及果，表面再鋪滿呂宋杧果肉，層次豐富。杧果海綿蛋糕有杧果夾層，外表抹上用白酒和蜂蜜打造的淡忌廉，再加點杧果蓉點綴，質感輕盈順滑。

華麗之選

若然買蛋糕用作慶祝之用，造型華麗精緻是首選。馬哥孛羅酒店集團旗下餐廳同時間推出新款口味。SAVVY推出5款新口味，包括焦糖伯爵茶香梨蛋糕、雜莓四季橘蛋糕、香蕉朱古力蛋糕、香橙朱古力蛋糕和載譽歸來的招牌藍莓芝士餅。馬哥孛羅咖啡廳就推出經典的提拉米蘇意大利芝士蛋糕，至於Three on Canton就推出全新的D24榴槤忌廉蛋糕，造型像真，總有一款合你心水。

輕盈納涼

炎熱影響胃口，最啱來點輕盈開胃的美食。Simply Pleasure在7月以納涼作主題推出多款蛋糕，花藝蛋糕Summer Breeze是杧果椰子黑糖蛋糕伴藍玫瑰永生花球，未吃已覺清涼。詩意蛋糕系列有荔枝士多啤梨黑糖雪芳蛋糕和蜜糖脆脆黑糖麻糬雪芳蛋糕，另外還有Smille系列的森林莓子希臘乳酪蛋糕、日本抹茶麻糬和法國黑朱古力慕絲香蕉布甸，任君選擇。

選擇多多

蛋糕的配搭千變萬化，經常轉款保持新鮮感最重要。LIFETASTIC選用日本麵粉和不同食材，全新推出9款含麩質蛋糕，3款非水果蛋糕有選用日本九鬼黑芝麻製作的黑芝麻麻糬蛋糕、甜而不膩的抹茶紅豆蛋糕及幼滑的和風粟子蛋糕。水果蛋糕就有荔枝烏龍茶、斑蘭杧果紫米、菠蘿芝士、榴槤芝士、杧果柚子和朱古力香蕉6款口味，各有特色。