Psy懶理暴雨開騷稱天氣完美捱轟　華莎回應淫亂罪

韓國當地連日暴雨成災，死亡人數進一步上升，亦有多人失蹤。韓國歌手Psy前日（15日）無視當地發出暴雨警報，如期在麗水舉行夏日騷《SUMMER SWAG 2023》，聚集逾3萬觀眾。除了韓流歌手Rain爆肌擔任嘉賓，女團MAMAMOO成員華莎亦與舞蹈員大跳火辣舞姿炒熱氣氛。

事後Psy上傳演出片段，發文表示：「所有觀眾、工作人員、嘉賓以及天氣，也很完美。」事後惹來大批網民抨撃，指全國連日受暴雨影響，不少人流離失所，甚至痛失家人，狠批Psy無視當地災情強行開騷，還敢說天氣完美。Psy惹起爭議後已刪除相關發文，改以留言說：「感謝大家」之後再捐款約61萬港元賑災，希望平息今次風波。

另外，華莎今年5月為韓國成均館大學祭擔任嘉賓，身穿熱褲擘髀熱舞時舔手指，又將手放下體，遭網民炮轟「19禁」舞姿低俗惡心。學生家長人權保護聯會已向警方舉報，指她犯了公然淫亂罪。華莎前日首度回應或將面臨被被起訴一事，她表示：「感謝大家的關心，最近我喉嚨受傷，不能像以前一樣大聲喊叫，很傷心，大家連我那份也一起尖叫吧。」她坦言比起被起訴，更擔心失去聲線，但仍樂觀表示：「踏上舞台前還很擔心，但上到台就忘了一切，我們一起分享好運，獲得前進的力量吧！」