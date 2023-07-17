堺雅人話題劇《VIVANT》首播　二宮和也驚喜客串

49歲日劇天王堺雅人自神劇《半澤直樹2》後，相隔3年主演TBS電視台「日9」重頭劇《VIVANT》 昨日(16日)在當地首播。劇集由《半》導演福澤克雄執導，雲集阿部寬、二階堂富美、松坂桃李、役所廣司等豪華陣容，嵐成員二宮和也更於壓軸驚喜登場，引起觀眾嘩然！

《VIVANT》 每集製作費逾1億日圓(約560萬港元)，更花了近3個月在蒙古拍外景，但事前大玩神秘，全面保密角色及故事大綱，引來觀眾好奇，直至昨日首播才揭盅。堺雅人飾演在日本商社任職的男主角「乃木憂助」，與外國能源公司合作開發太陽能事業時因匯款出錯，1億美元輾轉落入恐怖份子手上，他不得不親自出國找回帳款，卻被捲進麻煩中。首集中，堺雅人一人分飾兩角演出內心戲，大晒演技。阿部寬與二階堂富美則分別飾演日本執法人員「野崎守」及無國界醫生「柚木薰」，跟被追殺的乃木在逃亡中時慘被「淋屎」。

一直並未在演員名單出現的嵐成員二宮和也，於劇集最後一分驚喜登場，與役所廣司飾演一對蒙古人父子。他在自爆於上月中飛到蒙古拍攝，並於當地度過40歲生日。劇集首播後，火速成為網民熱話，登上社交網全球熱搜冠軍。至於劇集海報中有現身現的松坂桃李，在首集中卻未有登場。