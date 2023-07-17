香港大學附屬學院　放榜日網上、即場同步招生

【營業資訊】香港大學附屬學院（HKU SPACE Community College）於2000年成立，為本港第一間社區學院，提供逾30項全日制副學士及高級文憑課程，以銜接本地教資會資助大學／自資學士學位或海外學位課程。在2022年繼續升讀全日制學位的畢業生及學生中，逾2/3升讀八大教資會資助學位課程。而副學士畢業生及學生更近1/3升讀本港三大（香港大學、香港科技大學及香港中文大學）*。學生升學表現非常理想，備受肯定。

學院十分重視同學的全人發展，因此提供不同類型的課外活動。學生輔導及個人發展服務團隊不時舉辦升學講座、諮詢服務及一對一模擬面試等活動，協助同學處理個人生活及學習上的困難，為升學做好準備。學院的「朋輩關顧計劃」會安排有經驗的師兄師姐與新生分享學習經驗，協助同學適應全新的學習環境及課程。

香港大學附屬學院新生入學獎學金

學院設有獎學金予於2023年香港中學文憑試考獲優良成績的申請者，同學若成功入讀學院的課程，有機會獲得「新生入學獎學金」。去年，逾1,200名同學獲得總值超過HK$1,000萬的獎助學金。學院將繼續幫助有需要同學，助他們發揮所長，爭取佳績。

網上、即場同步招生

學院今年繼續線上、線下同步收生。放榜當日及其後兩天，有意報讀的同學可因應需要，靈活選擇親身到九龍灣校舍報名，或用手機、電腦遙距網上申請。隨後的面試及繳費都可在系統中一站式處理，方便又快捷。

招生日（網上及即場）

首輪招生

日期：2023年7月19日至21日

時間：上午9時30分至下午6時

地點：港大附屬學院九龍東分校（即場）

次輪招生**

日期：2023年8月9日至10日

時間：上午9時30分至下午6時

地點：港大附屬學院九龍東分校（即場）

關於網上報名及面試安排，詳情請瀏覽學院網頁。

香港大學附屬學院九龍東分校

地址：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

電話：3416 6338

CC Bot：9539 9849

電郵：ccadmissions@hkuspace.hku.hk

*「3大」排名參照2022年度QS世界大學排名榜

**有關場次舉行與否視乎各科課程學額空缺而定，請留意學院網頁有關最新安排的公布。