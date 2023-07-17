陳奕迅慶入行28年　難忘首開紅館騷獲張學友送驚喜

「歌神」陳奕迅 （Eason）舉行台北小巨蛋第二場巡迴演唱會，正好亦是他入行28周年紀念日，他安歌時，再度突然升台說：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，2000大元！」另外個大日子是1995年7月16日是香港無綫舉辦「第14屆新秀歌唱大賽」總結賽，當晚參賽者1號楊千嬅只打入3強，而冠軍是6號的陳奕迅。

在Talk環節時，Eason瞓倒台上搞笑說：「你睇我唔到，你睇我唔到。」歌迷狂叫「安歌」，他彈起身反問：「還沒完安甚麼歌！看電影都有廣告，請問我可以喝口水嗎？」喝水時又叮囑要珍惜食水：「世界上最好喝的東西，真的是水。我們要好好珍惜，刷牙記得關水龍頭！」歌迷貼心高舉寫住「三屆金曲歌王」，「今晚唱到天亮」、「明天好好休息」、「鹽水雞等你」，還有一堆點歌歌名，Eason笑言： 「你們對我的愛，我感受到了，真的非常謝謝，鹽水雞，哈哈哈。你知道嗎，我後台有印有我頭像的鹹水雞，其他台灣Artist應該沒有吧，哈哈，鹹水雞贊助！化妝品不需要了，因為我5分鐘溶掉了，汽車，甚麼甚麼不需要，我要鹹水雞贊助！哈哈。 下一次是豬血糕 ！」語畢台下大笑大叫：「給你送過去！」Eason笑言：「其實我不喜歡吃豬血糕，真的千萬千萬不用買給我， 有鹹水雞就可以了 ，要多菜，現在年紀大消化不很好，吃兩口雞夠了，吃多些菜。」

Eason一共「安歌」3首歌，他先唱出第3、4張國語專輯歌曲《婚禮的祝福》和《不如這樣》，然後在觀眾安歌聲中，又再升台：「今天是一個很重要的日子，7月16號對香港人來說，非常重要，今天是我們可以拿到第二期的消費卷，2000大元！還有另外一個日子，1995年7月16號是香港無綫電視台，主辦第14屆新秀歌唱大賽總結賽 ，當天晚上參賽者，一號楊千嬅拿不了冠軍，6號陳奕迅！」

Eason又提到：「1999年6月15號，我第一次可以在紅館開演唱會，當天我要唱我的參賽得獎歌曲，我記得我正想開口，舞台的右面走了一個人出來，唱：狼在叫.....我被我的偶像（張學友）嚇到了！沒想到他會出現在我的演唱會中，當時張學友應該身在遙遠的地方，剛完成了他的新加坡演唱會，今天我希望跟大家回憶一下.....在舞台上唱一次這首參賽歌曲 《望月》，希望你們喜歡。」台下掌聲雷動歡呼不停。

演出過後，離開小巨蛋前，所有工作人員、Dancer、樂隊等等紛紛躲起來，等Eason一踏出房門，全部衝出來向他大爆紙炮，並送上28兩個大字的氫氣球賀入行28周年，Eason被嚇一跳，開心地跟每個人High Five、 擁抱及影大合照留念，他說：「覺得好神奇，好開心，可以喺演出中度過係好開心，咁就28年，希望大家可以身體健康，多謝所有所有一直幫緊我，支持我嘅朋友，多謝大家欣賞我，好多謝。我會繼續做好我嘅每一次演出。」