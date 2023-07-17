丁海寅相隔5年會港迷　LE SSERAFIM宣布9.30亞博開騷

韓國人氣女團LE SSERAFIM早前宣布展開首個巡迴演唱會「2023 LE SSERAFIM TOUR FLAME RISES」，並將首度來港，主辦方今日（17日）公布消息，指LE SSERAFIM將於9月30日假亞洲國際博覽館10號展館舉行香港場演出，門票分為499港元、699港元、1,199港元及1,799港元，將於8月8日公開發售。

5名成員今日特別拍片宣布將舉行亞洲巡唱，宮脇咲良表示：「我們終於可以透過單獨公演跟FEARNOT（LE SSERAFIM官方粉絲名）見面，真的非常期待。」中村一葉則說：「FEARNOT們應該也很期待吧？我們會以既新鮮又多樣化的面貌跟大家見面。」

另一邊廂，韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》的男星丁海寅，將於9月12日空降九龍灣國際展貿中心舉行《Viu Scream Dates呈獻: 2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，是他相隔5年再來港會粉絲。

丁海寅今次將會向粉絲大派福利，他不但會親自歡送全場粉絲，當中更會有300位幸運粉絲可與丁海寅合照，甚至有機會得到親筆簽名即影即有和海報。見面會門票分為1,488港元及888港元，將於7月25日公開發售。