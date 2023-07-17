Lamborghini Huracan Sterrato　快閃香港

日前快閃香港展出的限量Huracan Sterrato屬加裝了約270萬港元Ad Personam高級個人化定製選項的左軚版，身價逾770萬港元。

全球限量生產僅1,499輛的Huracan Sterrato日前快閃香港。抵港展出的更是加裝了約270萬港元Ad Personam高級個人化定製選項的左軚版展示車，身價逾770萬港元。據悉香港額配不到10輛，其中過半已被認購。

全新Huracan Sterrato是林寶首款即使在鬆散泥濘和碎石路面，也能帶來極大駕駛樂趣的超級跑車。擁有較Huracán EVO高44mm的離地間隙，前及後輪距亦分別多出30mm和34mm，以確保可處理更大的懸掛動作。

不僅配備專屬LED行車燈及行李頂架等戶外配件，並特設經典的頂部進氣口，有助於在塵土飛揚的賽道上行駛時為引擎提供大量潔淨空氣，同時提升了整部車的運動感。

Huracán Sterrato搭載5.2L V10引擎，能輸出610 CV最大馬力，在6,500rpm的轉速時可達到560Nm扭力，結合7前速雙離合波箱和帶有後機械式自鎖限滑差速器的電控四輪傳動系統(Haldex gen.V) ，能在未鋪砌和沙質表面上提供最佳性能，完成0-100km/h加速僅需3.4秒，極速260km/h。