陳健安預留生日正日同「族人」慶祝　3份神秘禮物係乜？

「唱作歌手」陳健安（On仔）愛錫歌迷「族人」，日前更預留生日正日與他們開Party慶祝，同日亦是他官方歌迷會「本原族」的成立日。為隆重其事，他特別送出3份非常珍貴的私伙禮物送給「族人」抽獎，全場興奮尖叫。

On仔坦言最大心願是舉行個人演唱會，他說：「希望真係開一個『創作者的派對』，讓大家可以感受我嘅音樂，搞一個party畀大家參與。」翌日在《全民造星V》總決賽後台，「Fung莎星辰」的導師馮允謙（Jay Fung）、韋羅莎（Rosa）和梁釗峰、師弟ANSONBEAN及Scott（蔡浩然）為安仔舉行神秘生日會，他非常驚喜。

來自C AllStar的On仔單飛後繼續唱作，不但得到唱作人獎項，其MV亦在外國獲獎，成績有目共睹。為答謝「族人」支持，生日正日特別預留給他們舉行生日會，同日定為歌迷會「本原族」成立日，逾百「族人」見證盛事。On仔揮動印有歌迷會Logo的旗幟出場。活動上，他與「族人」零距離玩遊戲，而「族人」逐一講解入會原因，現場頓時變成表白大會。安仔笑言初時有點尷尬，但慢慢開始受得住，他說：「有啲人喜歡我嘅奇怪、喜歡我好有內涵、有時又好廢、喜歡我嘅身軀，好尷尬添…喜歡我嘅外表、聲音、高度。」部分「族人」更由10多年前C AllStar出道時開始入會，令他非常感動：「可能係10幾年嚟第一次見面，親眼見到佢哋嗰個Energy係好唔同，當面讚美你係好直接，雖然有啲尷尬，但係我喜歡。」又謂有「族人」因為他而相識、拍拖，甚至結婚生孩子，非常感動。

生日會上，他與「族人」互送驚喜，首先生日蛋糕登場，大合唱生日歌後全場連叫3聲「福U」祝福他，氹得他笑逐顏開。然後送他一個蛋卷盒，內有所有「族人」寫下打氣字句，On仔坦言會回家好好閱讀。第3波驚喜是邀請了C AllStar的釗峰、Jase（何建曦），填詞人Oscar、「蕾安多芬」成員Kingston、Stick、Tsoul、Kim、亨仔等人拍片為壽星仔賀壽。

而On仔亦出動3份私人珍藏作回禮，第1份是「903 AllStar 籃球賽」的簽名球衣，作為足球員的他，這是他首次參加的正式籃球比賽，別具意義。第2及第3份禮物都是簽名碟，分別是安仔首張及第2張個人專輯《本原》和印有代表他生日數字「715」特別版的《未知之知》。

他得知很多歌迷買不到，而且市面上已經絕版，於是趁生日兼「本原族」成立日送出私伙珍藏答謝「族人」，抽到的幸運兒都分外開心。他生日願望：「希望所有人都能自在快樂，面對任何難關，都可以繼續繼續好好生活落去。」而生日當晚，他與媽媽簡單吃飯慶祝。