港姐2023︱黃泳嘉為自稱「單親媽媽」解畫

身在越南為《2023香港小姐競選》拍攝外景的16位佳麗，今日（17日）就穿長裙上陣，到了當地特色景點稻田及磚房取景，其中胡睿涵、毛志琛及姜依宁因身形高挑，被封「硬照三人組」。

為了令一眾佳麗增進感情，擔任特別嘉賓的黎諾懿不時製造話題，「嫩版蔡依林」莊子璇指諾懿無論鏡頭前後同樣搞笑：「佢成日講爛Gag，都幾搞笑，同埋叫我哋叫佢做諾仔。」鄧凱文與毛志琛則輪流爆諾懿暖心行為，鄧凱文說：「佢好照顧佳麗，好似我跳舞好差，佢會鼓勵我要有自信。」毛志琛就表示說：「我有過敏，佢就叫我問佢女助手拎藥，又叫女助手幫我搽。」而首天拍攝便記熟所有佳麗中、英文名字的諾懿更獲封「記憶小王子」，對此他表示：「其實我記得晒係靠出貓不斷問人咋，難記嘅名我都交晒畀梁凱晴，我人生最怕記資訊嘢同人名。同埋佳麗啲英文名好深，又Zora、又Eris、又Lovelle，我平時叫開Mary咋嘛。」

至於在社交網自我介紹中自稱「Single Mom」的黃泳嘉，則開腔回應事件：「我唔知廣東話有冇呢句說話，我嗰時喺加拿大有樣嘢叫Mom Friend，通常指好鍾意照顧人嘅朋友。我喺加拿大嗰時住寄宿學校，我係好照顧啲同學，佢哋個個都話我係媽咪，呢個（自我介紹）只係Inside Joke。」還自爆其手袋是百寶袋，若佳麗們有需要絕對幫到手，身份如同媽咪般。

此外，無綫官網上周一開始進行的《2023香港小姐競選 》「你最Like的心水佳麗」投票活動，截至今午公布首周投票結果，頭五名依次為王敏慈、郭珮文、陳曉彤、莊子璇及梁晶晶。