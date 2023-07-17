夏日齊奔放　激戰夠瘋狂

話咁快就到夏天喇，又係放暑假嘅日子。而係日本AV界亦有唔少「放暑期系列」作品，當中講述男女主角喺放暑假期間碰上艷遇，繼而喺熱情洋溢嘅夏天嚟個性慾大解放，炮製出一場又一場嘅激烈床戰！

一抹傾情

喺S1出品嘅《放縱的返鄉下七日期間》當中，大學生龍也趁放暑假返鄉下住幾日，期間遇上長得亭亭玉立嘅青梅竹馬翼舞，兩人咁耐冇見，梗係要敍舊啦！呢日龍也就去到翼舞嘅屋企，見到阿妹正在午睡兼瞓到滿頭大汗，於是龍也用手巾仔幫佢抹汗，一抹之下，二人情慾再難抑制，就喺熱辣辣嘅環境下瘋狂激戰！之後，兩人經常「短聚」享受如水之歡，而龍也強勁嘅雄風，令翼舞高潮迭起，後來連男友都飛埋添！

調教青頭仔

於片廠椿鳳院推出嘅《童貞喪失之初次中出體驗》入面，逢見梨花喺城市生活咗好幾年之後，放幾日假返鄉下陪父母，同時探望一下舊時嘅街坊，其中一個街坊就係宅男大雄喇！梨花去到大雄嘅屋企探訪，由於佢着得鬼咁性感酥胸半露，搞到青頭仔嘅大雄即時硬起來，花妹見狀不禁竊笑，仲伸手玩弄對方嘅胯下長物，之後兩人喺大廳展開一場肉搏戰。跟住梨花就成日登門造訪，同大雄一齊玩鴛鴦浴，又指導各種床上招數，令呢個假期過得充實又充滿快感。

飢渴少女

SOD製作嘅《巨乳女大學生暑假約會3本番》，講白花暖呢位女大學生外表清純斯文，但係內裏卻相當飢渴，趁放暑期嘅日子決定進行瘋狂嗒仔之旅！先約個中年大叔驅車郊遊，當然唔少得玩吓車震啦！之後，阿妹仲未夠喉，約番個獨身怕醜仔，然後喺對方屋企玩床上遊戲，重溫一下純情嘅青葱歲月。最後，暖妹約型男拍拖，再去開房瘋狂激戰，今次真係食到飽一飽喇！

簡評

本仙都好想可以放暑期抖一抖，但係為咗搵食，能夠放一日假都已經好奢侈喇！所以都係欣賞AV界嘅「放暑期系列」，從中搵番多少安慰啦！喺3部作品中，本仙最鍾意翼舞主演嘅《放縱的返鄉下七日期間》，原因係阿妹擁有絕色正統派美貌，以及激凸又健美嘅頂級身材，真係好吸引！而片中加入翼舞背住男友偷食嘅場面，令作品充滿刺激，快感一發不可收！