【是日通勝】

農曆六月初一

癸卯年 己未月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：5、15、28

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：健康一般，壓力沉重，提防身心超出負荷。

金牛座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

雙子座：做事忌得過且過，目標清晰才可走出困境。

巨蟹座：魅力十足，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：工作陷入困境，別以為拍馬屁可助你過關

處女座：運氣好到不得了，事業發展可更上一層樓。

天秤座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

天蠍座：理財策略嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

人馬座：別採用旁門左道的方法，做事要腳踏實地。

山羊座：健康響起警號，為求安心，建議及早檢查。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 思緒亂

鼠：貴人助力強，適宜把心思放在事業上。

牛：放開胸襟接觸新事物，對身心有得着。

虎：對感情缺乏信心，疑神疑鬼易觸怒伴侶。

兔：學習能力強，宜趁機發掘自己的潛能。

龍：忙碌不堪，心情低落，宜找家人傾訴。

蛇：改善人緣好時機，若有聚會要積極參與。

馬：工作進展不如人意，情緒受嚴重影響。

羊：是日沖煞，思緒混亂，易犯低級錯誤。

猴：桃花大旺，單身者有望遇到心儀對象。

雞：心態積極，工作上將會有突破性表現。

狗：運勢差勁，小人來犯，謀事遇到阻力。

豬：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

如何看氣色

觀看氣色的方法各有不同，正是各師各法，有云：看氣色最宜在室內紙窗下，要被相者安神靜坐，與相者之距離約三、四尺左右，不可太近，近者反而難見也，或在被相者旁邊用放大鏡看之也無不可，室內的光線應略為暗一些，更容易見之，最忌在玻璃窗前而被日光所照。如若在晚上，要以油燈為佳，電燈、煤油燈等之光過強也，亦需要以白紙遮覆之，則百無一失矣。

亦有云：要看氣色最準，便是要早上起床後，不經洗面刷牙，要被相者寧神靜坐而觀之。凡遇陰雨、風暴、霜雪等壞天氣，以及其人在酒後、口角打架後、發脾氣後、性交後、運動後，都不宜觀看氣色。

但對於看氣色之精湛高手而言，不論在何時何地、任何光線、被相者心情如何、做過甚麼事，皆可觀其氣色定吉凶，更可以從照片，看其在照相時的氣色好壞，更厲害者，可以透過電視看到當中人物之氣色，以定其吉凶。

當然，不論如何看氣色，並無一定之準則，但可以說，不可以受任何顏色的燈光所誤，比如在紅色的燈光下看氣色，其人必定面帶紅光，這便影響了準確程度。