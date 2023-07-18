娛圈單打︱屍骨未寒傳爭產　貪字得貧咪當玩

樂壇天后李玟（CoCo）屍骨未寒，又引爆疑似爭產風暴！洋老公Bruce繼被指並非外傳般富裕，只是普通打工仔，而且是由CoCo一手捧入富豪榜後，又傳出Bruce質疑亡妻遺囑真確性，有意推翻遺囑，繼承10億元身家！

唉，消息未知真偽，Bruce也未有回應，倘若屬實，則未免令人太傷心。CoCo幾乎把所有遺產留給年邁媽媽，可見天后是孝女一名；反之，近年CoCo和老公感情轉淡，更有指Bruce搞婚外情，才會把CoCo折磨得不似人形，患上抑鬱症走上絕路。若然還要覬覦亡妻留給至親的財產，難免令人慨嘆，CoCo實在是白愛一場。

當然，這些有錢人的「煩惱」，窮L一世也難以想像。但話時話，近年最轟動的爭產案，首推「小甜甜」龔如心遺產爭奪事件。其生前風水師兼密友陳振聰，手持一份聲稱是小甜甜的最後遺囑，將千億身家全數轉贈給他，內容與交給華懋慈善基金做善事的另一份遺囑完全不同，雙方最終對簿公堂。

後事如何，所有香港人十分清楚。貪字得個貧，陳振聰不僅分毫未得，更因為偽造遺囑被判刑12年，直到前年才出獄，非常警世。做人食幾多着幾多整定，既已生活無憂，何必咁貪心？

幸好，CoCo名下逾兩億元房產，均採用長命契，或與媽媽以合股公司形式持有，死後轉到媽媽名下，有人即使想爭產，看來也不容易。姑勿論如何，一代天后歌精舞勁，人美心善，希望她在天上安息，不要再受塵世間的俗務煩擾，美麗一面長留歌迷心中。