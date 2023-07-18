東方日報C1：姜濤獲派定心丸　地位無可取代

前晚ViuTV《全民造星V》總決賽於風球高掛下圓滿結束，百老滙演員出身的Lyman（香胤宅）最終奪冠，不過年齡大兼已婚，出道條件確實輸蝕。有網民指他是「姜濤接班人」，MIRROR經理人花姐即反擊：「喺我心目中冇人代替到姜濤﹗」

Lyman由參賽開始已被視為大熱，勁敵Nathan（魏念恩）則因感情問題突然退賽，令Lyman佔盡天時地利人和。他於自選歌曲環節時瞓身跳唱兼騷肌，炒熱全場氣氛。首輪演出期間，他以手語上陣，自爆耳仔聽力有問題，不排除日後全聾的可能，故事感人勵志，最終登頂奪冠。而WinWin男友KC（黃家灝）與亨仔（陳鎮亨）分別奪亞、季軍。

KC拒與女友咀嘴

已婚的Lyman來頭不小，但因33歲才參加偶像選秀節目，與25歲的KC及26歲的亨仔比較，出道條件較為輸蝕。雖然有粉絲讚他帥氣，同時亦有大批網民指他與駱應鈞及伍詠薇兄長伍經衡撞樣，但卻無損Lyman自信，更不諱言有意進軍香港娛樂圈。完騷後，Lyman太太Zoe大方亮相，並帶同印有丈夫肖像的物件掛在胸口應援，兩人當眾咀嘴放閃，反而KC與女友只肯合照，當被要求咀嘴時，KC笑言：「唔好，喺街唔做呢啲嘢。」

Lyman受訪時表示比賽結束只是個「省略號」：「依家先係開始。（留港發展？）要睇吓機會多唔多，如果可以嘅話都想太太返嚟香港，煲多啲湯畀我飲。」而亨仔指九展是一個很好的舞台，能夠在台上表演已很感恩，期待日後繼續與好兄弟們夾Band。KC則表示：「賽前冇執着於名次，最希望係表達到自己，帶自己嘅班底一齊炸爆舞台。」

花姐讚參賽者水準高

身為《造星V》評審的花姐於賽後表示三甲是其心水，談到Lyman被喻為「姜濤接班人」，她反應甚大說：「佢自己話？喺我心目中，冇人代替到姜濤！就算KC做舞蹈員時我已經留意佢，但佢都唔會代替到MIRROR同ERROR嘅任何一個！」至於三甲簽約問題，她說：「我都問緊公司，因為每年參賽者，尤其今年水準咁高，都驚佢哋威脅到MIRROR同ERROR，依家應該係考慮中。」

提到今屆參賽者鬧出不少風波，尤其Nathan的個人感情問題被迫退賽，問花姐下屆可會重新「掌舵」？她說：「以前都試過有人退賽，只係未去到十強咁遲啫。的確係好可惜，佢（Nathan）好有潛質，我覺得應該畀空間佢，大家知嘅亦未必係事實之全部。」另外，Nathan昨日於社交網發文，向已故前女友的家人道歉，又指自己早已以現金還清所有債務。

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