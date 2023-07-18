維港水上音樂會多元主題匯聚　王菀之Tyson Yoshi壓軸登場

由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「樂聚維港嘉年華」讓灣仔海濱在盛夏燃起來！重頭戲之一的20場「維港水上音樂會」，每星期都有不同的主題，過去邀請天后歌王等熱唱維港，市民反應熱烈，未來三星期更繼續「樂」此不疲，包羅廣東歌、搖滾及電音主題，由香港、內地、台灣、南韓、泰國的樂壇生力軍，為大眾帶來多元化的音樂體驗， Chill 住放暑假。

以「硬地搖滾」派對為主題的四場音樂會，將於本個星期六日（7月22及23日） 登場，嘉賓有來自香港、內地及台灣的音樂人，實行以R&B及搖滾樂震撼樂迷。今個星期六晚有本地代表超能天氣，這隊四人組合的曲風鬼馬幽默，節奏感強，富於城市氣息，歌曲就如天氣般讓人捉摸不定且變化多端，他們表示對水上舞台大感期待：「想感受吓水上舞台同平時舞台嘅演出感覺有幾唔同，今次準備咗4首歌，有3首係我哋今年嘅新歌，希望畀觀眾感覺到我哋冇咁嘈嘅另一面，到時見！」而另一隊香港組合per se以電子音樂為基礎，同時融合了流行、搖滾、爵士等多種元素，風格獨特。內地則有Project Ace，曲風糅合爵士、Hip Hop、Funk 、Soul、R&B、福音等，首張原創專輯廣受好評，更獲提名第15屆華語音樂傳媒大獎五項獎項，實力不容置疑。至於台灣有創作歌手YELLOW黃宣，個人風格強烈的作品與狂放不羈的舞台表演令人印象深刻，並多次入圍金曲獎提名。

23日有小塵埃、Charming Way與The Sulis Club三隊本地組合以及台灣樂團Tizzy Bac。為港人熟悉的小塵埃曲風清新輕快，歌詞帶有娓娓道來的貼地細膩感；2019年才成軍的Charming Way擅長以復古搖滾及另類搖滾的曲風創作出富於本地文化的音樂；而另類搖滾樂團The Sulis Club在傳統英式搖滾外，加入了日系搖滾和爵士樂，糅合了東方文化的細膩和西方文化的奔放，展現出樂團獨特的音樂風格。台灣Tizzy Bac以鋼琴為旋律主軸，塑造出極具特色的鋼琴搖滾樂風，創作別樹一格，曾提名金曲獎最佳樂團獎。

第四周（7月29日及30日）是香港主場，以「廣東流行匯」為主題，由本地人氣及新世代歌手接力演唱不同年代的廣東歌，包括糖妹、Oscar Tao、陳明憙、王菀之、陳葦璇、JNYBeatz、陳健安與周國賢，必定能引起大家的共鳴。

來到最後一周（8月5日及6日）是「電音狂熱」，由有專業DJ、歌手表演出節拍強勁的潮人音樂，分別有來自香港的DJ Jaxi、DJ Jo.D、DJ Nelmuntz及DJ Darka，當中DJ Darka於2003年獲得「香港先鋒DJ大賽」冠軍，並曾與Nick Warren、Timo Maas、Jimmy Van M、James Zabiela等著名製作人合作。冠軍級人馬坐鎮之餘，亦有泰國新星TYTAN、南韓rapperReddy、來自台灣的Karencici x 柯棨棋，最後近年爆紅的歌手Tyson Yoshi作壓軸演出，齊齊將熱熾氛圍推上高峰。

除了維港水上音樂會外，「樂聚維港嘉年華」亦提供連串精彩節目，包括晚上八時上演，期間限定加入了水上煙火特效的「幻彩詠香江」、不同地方特色的「街頭表演」及充滿動感的「極限運動表演」，這些節目均毋須門票，市民旅客只要在活動舉行期間到灣仔海濱一帶就可以走入不同表演場區欣賞演出，投入熾熱的嘉年華氣氛！

「維港水上音樂會」詳情

門票領取方法：先到先得，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票 （每場一套兩張）所有門票一概不得轉讓及轉售。入場時須出示每張門票上的獨立二維碼作為掃描之用，每個二維碼只限一人使用，請勿將二維碼任意公開或提供給他人，以防遭人冒領入場。