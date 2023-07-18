Nathan女友生前限時動態曝光　疑ViuTV阻公開戀情

ViuTV選秀節目《全民造星V》10強參賽者之一魏念恩（Nathan），因遭早前輕生嘅女友Jessie家屬爆大鑊，形象破產並退賽收場，即使尋日（17日）佢澄清已於女友離世前還清借款，不過依然負評不斷。今日（18日）再有Jessie生前限時動態及與好友對話截圖流出，早前Nathan被踢爆早於5月中明確表示要分手，及要求Jessie刪去兩人合照及Story，今次流出嘅Story就見到Jessie轉發2月份《造星V》首個記者會時嘅Nathan相片，並寫下：「我以後就係唔見得光嘅圈外女友ಥ_ಥ」

同時，網上亦有Jessie生前與好友對話截圖，內容中朋友問到：「不過你男朋友唔會唔公開你掛🥺？」Jessie回覆：「應該要過埋比賽先 ViuTV都要我轉Private」朋友再回覆：「MIRROR個個都有女啦😂」，令網友質疑到底係ViuTV定係Nathan自己向女友表示要將account private，加上MIRROR、ERROR成員、今屆三甲均有公開嘅另一半，冠軍Lyman更從未隱瞞自己已婚，並於獲獎後與老婆上台咀嘴等，不過亦有網友表示不公開社交帳號不代表ViuTV唔准拍拖。