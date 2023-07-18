對於榴槤，大家愛恨分明，有人聞到即時彈開，但就有粉絲喜愛其複雜富層次。現正是榴槤當造期，有餐廳推出各式各樣的主題美食，想挑戰自己就要留意喇！

鹹甜皆宜

馬來西亞榴槤有不同品種，很多時都會用來製作甜品，但其實用來入饌做菜一樣好吃。尖沙咀唯港薈於8 月至9月舉行第五屆唯港薈馬來西亞榴槤節。在指定日子，酒店Silverbox宴會廳會推出主題自助早午餐、午餐或晚餐，每位客人會品嘗到5款榴槤品種的果肉拼盤（小童有3款），當中包括D1978貓山王、D163葫蘆、D168山中王和2款神秘品種，另外有1人1份的貓山王花雪蓮子烏雞燉鱈魚膠湯及D101榴槤鮑粒焗釀海螺。自助餐榴槤菜式琳琅滿目，有香辣榴槤巴丁魚、榴槤桂花水晶雞、榴槤金錢袋、榴槤咖啡骨及榴槤海鮮腐皮卷，甜品有榴槤芒果糯米飯、貓山王榴槤麻糬葡撻、榴槤斑蘭卷、榴槤布甸、榴槤泡芙、榴槤芝士撻及必吃的馬來西亞榴槤雪糕等，客人還有機會得到餐飲禮券或原個榴槤等大獎，令人驚喜。此外，The Market現時開始推出飄香榴槤下午茶，任君選擇。

考你嗅覺贏榴槤

自認是榴槤專家的你，能否一眼認出榴槤品種？香港嘉里酒店以榴槤主題，推出不同美食新品。大灣咖啡廳由現時至10月2日推出東南亞及榴槤美食巡禮自助晚餐，除有多樣化的東南亞美食，更有港式榴槤脆奶、特色榴槤披薩、炸D24 榴槤波及法式榴槤焦糖燉蛋等選擇。逢星期五至日及公眾假期特設的榴槤專區，會發現巨型的榴槤山，於指定時段即席開榴槤，為每位成人提供榴槤嘗味拼盤。食客可於邊吃邊參加「競猜榴槤遊戲大賞」活動，參加者根據外觀和氣息判斷品種，經抽籤最快選出而又猜對所有答案之參加者可免費獲贈精選榴槤乙份。另外，餐廳周末推出主題下午茶自助餐，供應D101榴槤西多士、炸D24 榴槤波、特色榴槤披薩、榴槤越式米紙卷、雜錦榴槤壽司卷，甜品有榴槤歌劇蛋糕、榴槤提拉米蘇、榴槤巴斯克芝士蛋糕等， 每位成人可獲精選榴槤乙件。意猶未盡的話，還可選擇榴槤南法蛋糕或榴槤歌劇院蛋糕回家慢慢品嘗。

「泰」愛金枕頭

馬來西亞榴槤外，泰國品種也受港人歡迎。香港九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚由現時至9月30日逢星期六、日及公眾假期推出「泰愛榴槤」週末下午茶自助餐，除有多款泰式美食，不能錯過的就有選用新鮮金枕頭製作的榴槤椰果千層酥、榴槤芒果糯米飯、榴槤泡芙、榴槤班戟、榴槤芝士撻等甜點。客人於網上商店預付，可享85折優惠。