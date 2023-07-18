中環重現　經典霓虹燈招牌再度發亮

香港80、90年代霓虹燈林立，處處耀眼奪目猶如不夜城，更一度成為吸引外國旅客的本土標誌。不過隨着城市發展，具代表性的大型霓虹燈招牌不少已被拆卸，只能透過昔日照片及影片去回味。今個暑假大家有機會親身再次經歷那份璀璨光芒，即日起至9月3日中環「霓續」展覽將多款經典霓虹燈近距離重現眼前。同區還有多間帶有懷舊風情的餐廳，讓大家來一趟回到從前的時光之旅。

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色彩繽紛 照耀香江

霓虹燈的英語Neon Lighting直譯是氖燈，通常為一條玻璃管內含低壓氖氣或其他惰性氣體，以微弱的直流或交流電經過管子而產生橙紅色的光線，並可通過螢光粉令玻璃管產生不同色彩。而霓虹燈招牌由1920年代首次出現在香港，商人們將不同裝飾元素的霓虹燈飾掛在唐樓上，務求以五光十色的燈光招徠客人。二戰後霓虹燈招牌在香港發揚光大，透過不少設計美觀、工藝精湛的玻璃燈管，造就了燈火璀璨的香港夜景。但隨着科技進步出現了成本更便宜的LED招牌代替品，或因城市規劃變化令一些大型霓虹燈牌不符合建築條例被撤下等原因，在這20年間許多霓虹燈逐漸消失。但霓虹燈的獨特魅力，吸引本地著名導演王家衛等將之成為電影場景，亦驅使新一代藝術家、設計師和歷史學家積極保留城中的霓虹色彩，現時更逐漸演變成店舖或食肆的藝術裝置，展現香港獨特的視覺藝術文化。

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重新安裝 回到過去

想見識昔日的霓虹燈魅力，不妨參觀大館正舉行的「霓續」展覽，於兩個空間展出逾20個霓虹燈招牌，當中不少是由霓虹交滙團隊保育下來、重新安裝後首次向公眾展示。於01座複式展室便擺放了經典的南昌押、東方表行及大同老餅家等招牌，鮮明的綠紅色加上巨型Size，近距離觀看感覺既震撼又親切。另一個場地洗衣場石階亦不遜色，放置了5個地道的舊霓虹燈招牌，令人恍如回到上世紀80、90年代的灣仔、尖沙咀和銅鑼灣等地，邊看邊湧起不少回憶。展覽中亦介紹關於霓虹燈的小知識，包括霓虹燈的歷史、如何製造及報廢後的模樣。大館同時舉辦了一系列講座與工作坊，當中的「螢聚微城」讓6歲以上的小朋友與父母一起參與，利用螢光與霓虹幻彩來點綴紙製的大廈模型，製成品會擺在展覽中成為藝術裝置的一部分。

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Cafe酒吧 二合為一

看完霓虹燈展覽，可順道前往中環有霓虹燈藝術裝置的餐廳何蘭正打卡歎小食。這裏是一間集Cafe及酒吧於一身的樓上舖，地方闊落氣氛悠閒，靠窗的位置更看到中環的街景。下午Cafe時段會供應咖啡與輕食，包括以24小時低溫慢烤伊比利亞叉燒搭配滿滿油香的招牌豬油撈飯、塗滿日本櫻花蝦沙嗲醬的香煎澳洲牛臉肉與烤大菇漢堡包，以及由本地烘焙師炒豆的各種精品咖啡。入夜變身酒吧更會供應各種手工啤酒及雞尾酒，滿足大家不同需求！

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紅磚扒房 啖啖滋味

大館對面有間復古紅磚裝修的阿根廷菜餐廳La Parrilla Steakhouse，餐廳的紅磚牆上有着精緻的西洋畫作，坐在窗旁眼前一片繁忙景象，最適合看完展覽過來撐枱腳。店內擺放着新鮮肉類的凍肉櫃，提供來自世界各地的牛排、精選肉類及新鮮海鮮，令人食指大動。最出名的菜式莫過於大廚採用阿根廷風格、以炭火烤製的牛扒，外層既烤至脆身，又可保留牛扒的肉汁。亦有提供傳統阿根廷肉餡餅，口感酥脆與豐富餡料給人精彩滋味。

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歐陸風情 選擇豐富

在中環扶手電梯附近的蘇豪區有一間充滿歐陸風情的Le Jardin à Soho，設於兩層湖水綠建築內，店內鋪滿復古地磚，並搭配墨綠色家具。這裏早上是Cafe餐廳，主打西餐，供應特色意粉、牛扒、漢堡包等，例如加入濃厚芝士、煙肉、洋葱醬的招牌牛肉漢堡包搭配薯條和大蒜蛋黃醬，還有分量十足的All Day Breakfast。飲品方面除了精品咖啡，還有Cappuccino、Matcha Latte、Mocha等，也有獨特的Sesame & Charcoal Latte！到了晚上則化身酒吧，可以在這裏歎杯美酒。