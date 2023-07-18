胡楓葉振棠就開騷　李龍基嬌妻親繪油畫贈興

藝人胡楓（修哥）、歌手葉振棠、李龍基及Joe Junior今日（18日）現身葵涌，為將於本月28日及29日假伊利沙伯體育館舉行的《雙生双識演唱會2023》綵排，好友米雪及區瑞強帶同一箱雪梨到場探班，眾人更合唱了一曲《月亮代表我的心》。而李龍基女友Chris則送上親手繪畫的基哥和棠哥人像油畫，預祝開騷成功。大會亦為即將生日的Joe Junior送上蛋糕及唱生日歌，場面溫馨。

葉振棠和李龍基受訪時透露屆時除了唱首本名曲外，亦會獻唱英文歌，因二人都是唱英文歌出身，目前已準備得七七八八：「到時除咗唱歌仲會跳舞，要向修哥請教。」身旁修哥即笑謂：「佢哋唔使準備，一上台就識唱識跳，反而我要向佢哋同Joe Junior請教。」李龍基笑言今次演唱會口號是「321」，因4人歲數加起來是321，修哥即笑說：「年紀最細係我。」問到李龍基和葉振棠屆時會否互唱對方的歌曲？李龍基説：「最初有諗過，不過最後決定唔好，試問有邊個唱《忘盡心中情》唱得好過棠哥？」修哥即打趣說：「我、我、我、我，我係想講我唱得唔夠佢好。」

談到獲女友親繪油畫，李龍基坦言最初並不知情：「不過依家有個要求，就係想佢幫我哋4個畫一幅畫，希望趕得切開騷前完成。」他又爆女友之前也有替修哥繪畫，修哥即大讚對方畫工了得：「畫得靚仔過他真人。」至於月底77歲生日的Joe Junior表示生日願望是人人都身體健康、天下太平，人人有騷做。