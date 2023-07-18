岑麗香終於有Me time　岑珈其為囝囝暑期活動傷腦筋

藝人岑麗香（香香）與岑珈其今日（18日）出席活動。與家人到加拿大探親的香香表示日前特意回港工作數天：「好開心，終於有少少Me time，第一次好唔捨得咁離開小朋友，不過有爺爺嫲嫲公公婆婆搶住抱所以我都好放心。」她表示很久沒試過獨處家中，更笑言靜得有點驚慌，她坦言雖只分別數天，但也會很掛念小朋友：「個心情好複雜，好享受有Me time，但又覺得冇人再需要我個感覺好失落，會同佢哋視像，不過佢哋望完我一陣，我就要將鏡頭影住佢哋最掛住嘅玩具，哈哈！話要我帶返去畀佢哋。」不過她指囝囝也很Sweet，出發回港前為她送上玩具車作護身符，問到是大仔Jacob還是細仔「小腰果」較Sweet？她笑指這種問題不能作答，至於會否想追個女兒？她表示暫未有計劃：「順其自然，兩個男仔要用好多精力，萬一有呢件事發生，真係好挑戰自己。」另問到已兩年沒拍劇的她何時回歸幕前？她直言自己已作好準備，也有在家中拍片練習，一切留待公司安排。

至於岑珈其就表示正為兩歲半囝囝臻臻準備暑期活動而傷腦筋：「小朋友好活躍，有無限精力，要好多謝太太，無時無刻陪小朋友，我唔使開工都會同太太一齊陪個仔親子活動，踩下單車、踢波同游水。」下星期生日的他，表示會與媽媽、太太及囝囝一起過生日：「人大咗知道生日係要多謝媽咪，佢十月懷胎生我出嚟有咁辛苦湊大我，自從18、19歲開始每年生日都會同媽媽一齊過。」他表示會將這份孝順意識灌輸給囝囝，希望他同樣孝順媽媽，問他會否介意囝囝親太太多點？他笑言輪不到他介意。

與香香初次見面的他，直言大家同姓感覺特別親切，二人傾談下更得知大家家鄉也是廣州，問他會否希望日後能邀請對方當《膠戰》嘉賓？他説：「當然想啦，我哋都好想個節目添食，希望公司開綠燈，我哋都想每集都可以邀請唔同嘅嘉賓上嚟一齊玩。」他表示得到大家支持才是最重要。