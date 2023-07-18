港姐水着︱王敏慈禾稈冚咪咪　「翻版蔡思貝」不出誰「乳」爭「峰」

《2023香港小姐競選》越南外景今日（18日）來到重頭戲水着環節，一眾佳麗三點式上陣正式拍攝官方三點式泳裝照，分別以綠、橙、紫、彩藍及桃紅色系登場，燕瘦環肥任君選擇！當中（16）「翻版蔡思貝」郭珮文果然胸猛，上圍Big爆！（17）「翻版范冰冰」王敏慈原來禾稈冚咪咪，上圍有番咁上下；至於（9）「火辣學霸」潘明璇身材同樣唔講得笑，勢爆一場「胸」戰！從官方資料顯示，（6）胡睿涵的三圍是36，25.5，36.5，而郭珮文三圍是35，23，36，身材相當勻稱。雖然潘明璇及王敏慈上圍分別是34吋及33吋。

其中（14）陳怡名以21.5吋腰圍成為「蛇腰」之冠，而（4）王怡然及（5）梁倩淇的22吋纖腰同樣吸睛，前者的馬甲線亦相當搶眼，梁倩淇則擁有線條分明腹肌，身形相當平均。梁倩淇接受娛樂新聞台主播王鎮泉訪問時笑說：「其實我冇乜特別練，自然就有，可能同太瘦有關係啦。」而王怡然則自爆已肥了2kg，並透露拍攝前一晚食雞腳醫肚，認真特別。

陳怡名指拍攝泳裝照最怕曬黑：「我半個鐘就搽一次防曬，其實唔太驚影泳裝照，因為平時去旅行都有着比堅尼影相嘅。（最滿意自己邊部分？）鎖骨，着吊帶衫特別靚。」而（2）黃泳嘉、（10）陳霈錤、（12）梁晶晶、（15）莊子璇及（16）郭珮文腰圍同樣23吋，陳霈錤坦言拍攝泳裝照有少許緊張，並透露為着泳裝而事前刻意減肥及忍口，前一晚僅以咖啡醫肚：「依家最滿意自己個腰窩，好少人有呢樣嘢。」

繼日前拍攝MV落雨後，拍攝泳裝照時亦遇上天氣問題，現場超級大風，佳麗不時「秀髮亂舞」，莊子璇受訪時笑言應付強風比擺靚甫拍攝泳裝照更高難度：「要好努力咁擘大對眼。」