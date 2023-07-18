東冲有料到：一件傻事

早前在餐廳目睹爭執事件，最後我為食客埋了單，並留下了字條（如圖）給對方。（胡慧冲提供）

小弟在泰國生活的日子裏，不時會做出一些傻事或怪事，有時候就連自己也不明所以，最近便有一例。

話說某天晚上我一支公在曼谷一間中式酒樓用餐，背後一枱坐着不知來自何地的華人，當中一位更懂得泰語。

可能因點菜上發生誤會，所以叫了經理埋枱要求解釋，但無論經理怎樣說明，對方依然十分不滿，雙方爭持不下，席上便有人說不會埋單；經理無可奈何為他們換了菜，但對方依然不肯罷休，甚至有人將食物倒在餐桌上！此舉動令經理也動了火，用泰語說已經盡力解釋及配合，但倒菜的舉動實在令泰國人難以接受！而鄰桌的翻譯也不知如何是好，氣氛十分僵持。

我目睹了整件事情發生的經過，食完飯後我跟經理說，那枱食客的帳單由我來付好了；作為這間餐廳的常客，跟經理相熟，他跟我說沒必要但我堅持付款，埋單之餘還用紙寫了張字條（見圖）給那枱食客，叫經理待我離開餐廳後交給他們。

之後我在商場Shopping，不消一會經理便來電，說那枱食客看到我的字條後面色一沉，感到很不好意思，態度也大為改善，跟餐廳方面說抱歉之餘並為自己之前的行為辯解一番。最後更將我埋單的錢退還了，並留下電話希望我跟他們溝通一下，但我覺得沒有解釋的必要，最重要是希望他們能夠知道自己態度上出現問題，我只是盡最大能力讓雙方可和平地將事情解決，令經理不至於難以處理及得到他們的道歉。

錢其實並非太大的問題，只希望可以為泰國人挽回尊嚴。

其實無論來自甚麼地方，人在異鄉不過是吃一頓飯，沒有必要大動肝火，而店員也不過是打一份工，盡力解釋及配合卻依然得不到體諒，將心比己，雙方身份掉轉的話，你又接受得了嗎？

這次我主動埋單的出發點，並非用錢來希望他們收聲，純粹如紙張所寫的兩句：「請尊重泰國人，Welcome To Thailand」，這一點我相信我做到了。

雖然這是一件傻事，但我卻覺得傻得應該的。

胡慧冲