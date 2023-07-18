釗峰為DSE考生打氣　分享壓力情緒管理秘技

組合C AllStar成員梁釗峰出席「錸-DSE圍爐音樂會」，與女子組合「雷同二友」為即將迎接DSE放榜的考生表演，分享面對壓力時情緒管理秘技，為配合活動主題，在「Re」字後面寫上「imagine」和「spect」鼓勵考生，希望學生多想像、多欣賞和接納自己。釗峰演唱《至少還有你取暖》、《28天》和《問題青年》，觀眾揮動手機燈應援，他就跳落台到觀眾席唱歌和握手。

釗峰表示：「你哋依家咩心情？好忐忑？好緊張？我都好緊張，緊張你哋嘅緊張。今日諗住唔講咁多嘢，擺啲想講嘅嘢喺作品度！（全場起哄）係咪好型呢？真心，每首歌嘅內容和意義都好深遠，要嗒真啲，唔只要聽幾分鐘，要聽好多次！」

他又提示學生：「放榜後，身邊好多人會畀意見，老師、朋友、家人、死黨等等，聽邊個好呢？又或者有人會質疑你嘅想法。我想透過歌詞勸勉大家，確立自己相信嘅事情，別人意見要聽，但要深思熟慮，揀啲自己啱用嘅意見，最重要聆聽自己嘅心聲。」

音樂會後，釗峰受訪表示：「見到呢班DSE考生，我有千言萬語，但佢哋一定聽到好多意見，我都替佢哋緊張，呢個時候唔使講啲乜，『陪伴』最重要。只要事先好好計劃，乜嘢結果都有明確方向，放榜就好定檔。我當年諗定最好、最壞同埋中間幾個打算，不過到放榜一刻依家會好緊張。其實攞完成續單啲同學就各散東西，甚至無再見面，我反而想提大家好好珍惜放榜前與同學嘅見面嘅時光，珍惜呢個緣份。」

釗峰自言最難忘是訓導主任：「當年我嘅訓導主任好惡，但到放榜嗰日，佢好溫柔咁安慰我，輕輕拍我雙肩打打氣，好窩心好sweet，非常難忘！」他建議沖熱水涼和熱飲舒壓，而放榜前一刻就用力揸緊拳頭再放鬆，急救緊張情緒。