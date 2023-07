TVB不時出產「魔音」,遠有李佳芯(Ali) ,近有郭柏妍。不過凡事總有例外,張曦雯(Kelly)日前於社交平台上載一條唱歌短片,在台上獻唱《Fly Me to the Moon》。穿上白色Tube Dress的她唱得極投入,台風十足。網民亦一致大讚,指好喜歡Kelly唱歌,很好聽,更有人讚她比一些歌手唱得更好。

其實Kelly的確不是經常公開表演唱歌,對上一次唱歌表演而有極大回響,就是3年前在《流行經典50年》翻唱《親密關係》,當時網民指她音準不準,又有走音,有很多進步空間。事隔幾年已經大有進步,看來Kelly平日有下苦功練歌吧!