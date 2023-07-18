Alfa Romeo Stelvio GTS Q4　天生好動派

愛快‧羅密歐 (Alfa Romeo)重返香港市場，打頭陣輸港的是廠方特別為香港度身訂造了Giulia GTS Q2 和Stelvio GTS Q4兩款全新特別版，率先提供試駕的是後者。

建基於最初僅限用於高性能Quadrifoglio版本、以賽車級超輕材料組成的Giorgio專利平台，不僅擁有低重心，前後車重更是50/50黃金比例，操控靈動，轉向表現更是輕巧及精準，可說是不折不扣的天生好動派。同時受惠於Giorgio專利平台，所用的都是與賽車級別看齊的超輕物料，例如：採用鋁合金引擎和懸掛底部支撐，碳纖維傳動軸更是同級獨有，成就僅1,660kg的淨車重。作為動力核心的2.0L 直四渦輪增壓引擎，最大馬力280hp，400Nm峰值扭力便是隨踩隨有。搭配ZF 8前速自動波箱，5.7秒便可完成0-100km/h加速，性能不可小覷。

波棍後方設有Alfa D.N.A 駕駛模式選擇旋鈕，方便駕駛者隨時按需要於Dynamic、Natural 和Advanced Efficiency（新的節能模式）3種模式間切換。其中Natural 模式提供相對最為舒適兼慳油的駕駛感，在一般城市道路及高速公路行駛時使用尤為合適；而Advanced Efficiency模式，油門響應和動力輸出的敏感度設定明顯降低，在多車或擠車路段駕駛時選用有助減少不必要能耗；至於Dynamic模式，明顯加速性能和操控反應通通都變得特別靈敏。在Dynamic模式下駕着它游走蜿蜒的新娘潭路，每次進出彎總是滿滿自信，這還多得車載擁有12.1:1 超快轉向比例的Alfa Link 多連桿專利懸掛系統、附有主動扭力分配功能的Alfa Q4 四輪驅動系統及Alfa Q2 機械式自鎖限滑差速器共同發功。不僅成就直接迅速、靈活精準的轉向表現，並於高速攻彎時，以至濕滑路況下確保時刻保持牽引力，避免出現打滑，帶來高行車穩定性，實現高性能動態駕駛。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直四Turbo

容積：1,995c.c.

最大馬力：280hp/5,250rpm

最大扭力：400Nm/2,250rpm

傳動：ZF 8前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：5.7秒

綜合油耗：8.5L/100km(WLTP)

車身體積：4,687×1,903×1,632mm（長×闊×高）