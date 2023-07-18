捧走首個冠軍獎座　ZB1出道即破紀錄似發夢

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）於7月10日正式出道，他們今午（18日）現身SBS電視台參加電台節目《崔華靜的Power Time》，是他們首次亮相電台節目。

隊中有3名來自其他國家的成員，包括來自中國的章昊和Ricky，以及來自加拿大的石馬修，當主持崔華靜問父母有否擔心他們，章昊便說：「父母說歌手是很辛苦的職業，他們叫我如果累了就要多休息。」Ricky則表示：「爸爸反對我做歌手，但爸爸的朋友就說『你兒子長得很帥，一定要做歌手』。」

問到聽到組合名字後的反應，朴乾旭搞笑道：「我在總決賽時第一次聽到這個名字，當時覺得名字好長，也很獨特，但知道這個名字的意思後，就開始有感情。」而組合出道專輯在發行首日便大賣124萬張，更在推出首周賣出182萬張，成為出道首周賣碟最多的韓國歌手，問他們心情如何，金奎彬說：「比起這個消息，我們在看到預售量有78萬張的報道時真的很驚訝，不知道是夢還是真實，當時我們正在拍攝，知道這個消息之後立即充滿力量。」

此外，ZB1今日宣布將於8月15日在首爾高尺巨蛋舉行《2023 ZEROBASEONE FAN-CON》演唱會，為了未能去現場的粉絲可以參與，演出將會進行網上直播。而今晚他們在音樂節目《THE SHOW》憑出道歌《In Bloom》捧走冠軍獎座，是他們出道後首次在音樂節目奪獎。