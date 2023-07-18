靈戲逼人︱阮嘉敏含羞樣搶眼　楊凱博耍纓槍有功架

無綫現時播映中的劇集《靈戲逼人》昨晚（17日）一集中，圍繞演員阮嘉敏及吳子冲的感情發展，而劉穎鏇及阮浩棕為了撮合二人，刻意露營期間大講鬼故，之後更刻意留下嘉敏及子沖獨處。欲幫手牽紅線的「女鬼」龔嘉欣拿出火機炮製「飄浮鬼火」，結果遭對靈異事物極有興趣的子冲追到通山跑，這戲場獲網民讚搞笑過癮。阮嘉敏出場後一直備受網民關注，尤其劇中角色若琳的含羞答答樣及「Gf-able 七式」更是贏盡好評，對此嘉敏 謂：「其實我有參考《大時代》入面周慧敏演嘅『慳妹』，學吓啲小動作同眼神，再喺屋企對住塊鏡練表情同陰聲細氣講嘢，試咗個零、兩個月我自己都接受咗先去演。同埋我身邊咁啱有朋友個妹都係咁內向，我去佢屋企『偷師』，佢阿妹真係唔係點郁，我試過同佢傾偈，佢真係唔係好敢望我。」

原來嘉敏十年前做模特兒時已跟吳子冲認識，並謂因為雙方有「朋友底」，故此演繹「含羞」場口時才不致太緊張：「其實真實嘅我唔怕醜、唔怕事亦唔內向，對住鍾意嘅男仔我會採取主動，呢個角色真係完全唔係阮嘉敏嚟，所以出街前我都好擔心演得唔似。」

昨晚另一搶眼位落在之前憑劇集《黯夜守護者》演出贏盡關注的楊凱博。童星出身的凱博，曾演出不少無綫劇集包括《特技人》、《城寨英雄》、《降魔的》及《逆天奇案》等。在《城》中飾演陳展鵬童年的凱博，自小熱愛武術，並曾於武術比賽中勇奪全能冠軍。昨晚，劇中飾演粵劇團興趣班同學的凱博，上台表演耍纓槍，雖然只是很短時間，但盡顯身手及功架。