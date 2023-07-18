鄧麗欣人見人愛　「大師兄」張小倫背妻示愛：好想追佢

藝人鄧麗欣(Stephy) 日前擔任港隊劍擊代表張小倫（大師兄）首個網上清談節目 《大師兄Friend嚟喇》的嘉賓，未錄影前導演為大師兄炮製驚喜，欺騙嘉賓除了有18項香港紀錄保持者的香港女子游泳選手兼藝人歐鎧淳外，還有藝人楊詩敏（蝦頭）。

大師兄為歡迎蝦頭特別炮製了蝦頭湯，但結果出現的是大師兄由細到大傾慕的女神Stephy，驚訝到手騰腳震。當日他進入錄影棚，見現場的兩位女嘉賓當中，其中一位Stephy時，隨即驚訝大叫： 「嘩！嘩！嘩！點解 ....係佢…我上次出席一個活動，本來話可以見到佢，最後冇，幾失望。嘩！今日見到...面都紅埋....」Stephy 笑說：「「我係蝦頭喎，哈哈哈....你諗住問我咩問題....」大師兄隨即口啞啞，笑住話：「哎也！佢哋呃住我，我連問題呀乜都未有，我都覺得有古怪架啦 .......。」

大師兄真正開工面對鏡頭回復態度，不過表現比平時更拘謹，他說：「佢哋話有個嘉賓食素同白肉嘅、所以我整咗波菜千層面，同煲咗個海鮮湯...」飲湯時，Stephy 大讚：「嘩，好飲喎」，令大師兄十分開心。到節目差不多尾聲，他再也按不住興奮的小fans情緒，向鏡頭坦白說：「節目組問過我，鍾意訪問咩女藝人，我話我中學時真係好鍾意佢，（望向Stephy ）我仲話，我好想追佢呀，假如佢依家仲係單身嘅話。」Stephy即笑說：「我都話，最唔想就係啲人見到我，同我講細細個就鍾意我囉.....哈哈...。 」

節目過後， 大師兄仍留在與女神相見的興奮中，他直言沒想過能和女神見面，問到可覺得相逢恨晚了？因卻已是人夫身份？大師兄笑道：「想追Stephy 只喺細個時嘅年少無知夢想啦，哈哈哈......。依家當然就係唔敢亦唔會，我都好愛老婆。老婆係我成長之後的女神嘛。」