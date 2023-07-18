鍾舒漫與前度吳浩康碰面：戥對方榮升爸爸高興

藝人鍾舒漫（Sherman）和鍾舒祺（Sukie）、衛蘭和衛詩以及王君馨，出席慈善音樂會表演嘉賓。衛蘭、衛詩匆匆進場未有受訪，她們5個私下相當老友，難得同台演出，事前特別開會編排流程，聯乘演唱7首歌，並分享彼此的姊妹情誼，這次正好為下月她們五合一赴美加做宣道作熱身，Sherman和Sukie表示：「下個月美加短宣會去3星期，我哋會做分享和唱歌，成個流程都係由我哋5個度出嚟，開會傾咗7、8個鐘，（開會有冇拗撬？）見到5個人嘅真性情，王君馨好似大家姐，好彩有佢喺度，推動大家整整齊齊，Sukie負責搞氣氛，Sherman就負責重整。」

今晚Sherman前度吳浩康（Deep)也是表演嘉賓之一，因忙於排練未有受訪，問Sherman在後台可有與Deep碰面，她大方表示有打招呼，並戥對方榮升爸爸高興，「做爸爸媽媽嘅都好鍾意分享小朋友相畀人睇，佢都有畀妹妹睇，嗰時我未嚟，不過網上見過，小朋友好得意，轉頭有機會叫佢畀我睇。」

Sukie自認仲年輕，與老公都未有生育計劃，但知道老爺奶奶好恨抱孫。至於Sherman被問到與導演男友林灝軒的感情事，她立即封嘴，表示要專心工作，透露將會推出新歌及拍MV，對上一首歌已是3年多前，做獨立歌手出歌並不容易，希望將精神全放在工作上，問到男友點支持她出歌？她說：「錫我嘅人就會支持，依家唔講感情事。」