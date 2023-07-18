Hailey Grice 索模好身手

天下間嘅美女多不勝數，要躋身性感網紅之列，唔係話生得靚、身材正、着得少就可以做得到，仲要有番啲過人之處，索模Hailey Grice就因為身手了得而吸引到網民嘅注意。

啦啦隊出身

家陣人人都可以經營自己嘅社交帳號同視頻，唔少美女見有利可圖，紛紛玩埋一份，只要多人撐，可望名利雙收。問題係愈嚟愈多靚女銳意發展網紅事業，點樣先可以突圍而出？Hailey Grice嘅成功就好有參考價值。呢位嚟自美國北卡羅來納州嘅性感網紅，本身亦係一位時裝模特兒，五官標緻唔在講，仲有一副火辣身材，嗰對35D車頭燈勁吸睛，無論着乜嘢衫都咁好睇，但最令人驚喜嘅係，佢唔止身材正，身手亦相當了得！只要睇過佢嘅影片，你會發現無論側手翻、單手翻、後空翻都難佢唔到，莫非佢係武術高手？實情梗係唔係啦！原來Hailey Grice喺投身模特兒行列初期，仲有一個身份，就係啦啦隊成員。

粉絲過百萬

據阿妹憶述，在學時期已經有參加啦啦隊，仲係有相當人氣嘅隊長添！當年為咗做出各種高難度動作，成日要練側手翻同後空翻，所以先會有咁好身手。由於佢覺得喺大家面前表演係一種享受，大學畢業後，決定加入模特兒界，亦有參與職業啦啦隊嘅工作。隨住模特兒事業愈做愈好，佢開始淡出啦啦隊界，勢估唔到幾年之後，昔日練習嘅成果依然有用武之地。

Hailey Grice話，起初喺社交平台上載影片，諗住跳舞同唱歌已經夠吸睛，殊不知效果好一般，呢個時候諗起自己識得翻筋斗，於是喺片中表演，結果大受歡迎。憑住與別不同嘅演出，令佢嘅IG粉絲超過116萬，抖音粉絲更超過210萬，搖身一變成為真網紅。