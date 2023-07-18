禾稈冚珍珠　便服藏巨乳

正所謂人不可以貌相，好多人嘅性格都唔可以單從其外表面睇到，AV業界資深人士神仙乙亦大表認同，因為好多女仔其實係巨乳尤物，只不過佢哋平時着鬆身衫遮掩。而日本AV界亦有「隱藏巨乳系列」，講述男主角意外發現女友人原來咁好波，繼而展開調情攻勢，再引發連場激戰！

天賜良緣

喺SOD出品嘅《突如其來豪雨發現完美肉體》一片中，青頭仔泰祥真係唔知行咗咩好運，喺公司結識到美麗迷人嘅女同事神木麗，而麗妹更對佢相當有好感添！有一晚，佢哋加班之後一齊放工，點知遇上傾盤大雨，好彩麗妹住喺公司附近，於是拉住泰祥飛奔返屋企，而泰祥見到衣衫濕透嘅麗妹原來上圍相當激凸，睇到眼甘甘兼流晒口水，麗妹亦相當大方咁請泰祥食波餅，之後兩人好快就更加進入正題，由床上玩到浴室，再由浴室玩到出客廳枱，真係其樂無窮呀！

借宿艷遇

於片廠DAHLIA推出嘅《在隱藏的巨乳女社員家中》入面，涼介同成班同事去到居酒屋飲酒至夜深，搞到錯過尾班車，就喺涼介徬徨點樣返屋企嘅時候，女同事美乃雀主動邀請佢返其香閨過夜，涼介梗係答應啦！返到屋企之後，雀妹就換上便服，涼介驚見原來佢擁有一對又大又堅挺嘅巨乳，見雀妹話肩背痠痛，即刻食住上話畀佢按鈕，期間就梗係手多多啦！點知美乃雀不但唔抗拒，仲慾火高漲主動獻身，涼介一於出盡全力同雀妹由夜晚砌到天光！

難抵誘惑

E-BODY炮製嘅《我好友的女朋友是隱藏巨乳》，講述太賀同翔平兩個稱兄道弟，不過情況轉眼間就出現重大改變，因為翔平嘅女友森下琴乃水性楊花，居然趁男友外出公幹期間，主動上門勾引太賀！本來太賀都唔想對唔住好兄弟，之但係琴乃姣到出汁，一剝衫更露出驕人巨乳，令太賀又驚又喜，最後抵受唔住誘惑，同阿妹上床激戰！不過最估唔到嘅係，琴乃偷偷拍咗情慾片段，更以此威脅太賀日後繼續保持呢種不倫關係。

簡評

好多嘢單憑表面係唔可以分析清楚，女仔嘅身材就係其中之一啦！有啲睇落上圍豐滿，但原來係「升球大墊」，亦有啲睇落上圍唔凸出，卻原來係巨乳尤物，今日為大家介紹嘅「隱藏巨乳系列」作品正正以此為主題喇！喺3部作品中，本仙最鍾意神木麗主演嘅《突如其來豪雨發現完美肉體》，因為麗妹又省鏡又身材正，而佢同男同事相處得溫馨細膩，睇到人心都甜埋，激戰場面亦夠精彩，值得一睇再睇！