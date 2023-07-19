【是日通勝】

農曆六月初二

癸卯年 己未月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：立約、安床、開市

忌：祭祀、祈福、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、6、30

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣勝人一籌，可在財政上立於不敗之地。

金牛座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙子座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

巨蟹座：判斷力弱，理財要審慎，才可以避免虧損。

獅子座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

處女座：過分慳家，忽視身邊人感受，好運會溜走。

天秤座：有些事雖想盡快解決，但發現欲速則不達。

天蠍座：面對前所未有挑戰，保持鎮定就想到辦法。

人馬座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

山羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

水瓶座：工作具發揮空間，可做出超乎想像的佳績。

雙魚座：愛情運非常好，單身者可向心儀對象示愛。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 有自信

（跌）猴 多阻滯

鼠：多關心朋友，別讓友情因忙碌而降溫。

牛：固執己見，好與人爭，容易四面樹敵。

虎：事業順利，一切在掌握中，可名利雙收。

兔：神采飛揚，事業上不乏發揮所長機會。

龍：運勢平平，宜靜不宜動，需謹言慎行。

蛇：不要貪圖一時之快，否則會破財收場。

馬：時來運轉，精力充沛，工作表現優異。

羊：財運不穩，只有腳踏實地才能賺到錢。

猴：是日沖煞，事業不順，交際應酬宜取消。

雞：社交運不錯，有機會結識到知心益友。

狗：貴人運強，好事不斷來，心情好到極。

豬：信心十足，處理大小問題均游刃有餘。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

好妻子面相

「好老婆」的定義對不同人來說不盡相同。不過，從相學來說，好妻子的特徵也是有迹可尋。

‧賢妻良母型

眼大的女性雖然有時略為孩子氣，但感情豐富、充滿愛心，如再加上鼻頭圓而鼻樑不高，代表心地善良而願意聽取他人意見。而嘴細又代表肯遷就別人，在婚後特別容易與丈夫相處愉快，處處體恤支持丈夫。

‧講究原則型

女性如果鼻直、鼻樑高，代表主觀性強；另外，若眼睛黑白分明、口大，更加敢愛敢恨。作為妻子，雖然有時脾氣較為剛烈，但因原則性強，只要決定了支持丈夫便會堅定不移，也可以成為賢內助。

‧處事細心型

女性眼睛大、眉幼而鼻直，屬於處事細心型。如兩眉較幼及鼻高鼻直，代表處事細心及有自信，所以日常做事也相當能幹兼具魄力。對於丈夫，亦有很大助力，尤其善於在背後出主意，或為丈夫落力打氣。

‧率直心急型

若女性眼睛細細，多數是個倔強而率直的人，如加上面形較尖削，做事雖具效率，但有時略嫌急進。作為妻子，通常屬於比較自我的一類，最好婚後仍保持個人空間，發展自己的興趣或事業，與丈夫反而更能和諧共處。