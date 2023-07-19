阿Sa整蠱派心玩謝人　阿嬌瑜伽火辣小背心好銷魂

組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）感情深厚，雖然目前佢哋分開各自工作，不過都各有各精彩。

阿嬌自減肥成功後，不時都會晒靚相騷身材，更一致獲得好評。自參選《浪姐》後瘦了最少10公斤的她，回到45kg健美身段，毫不反彈之餘，顏值亦回到最美之時。而阿嬌亦將自己各方面管理得相當好，雖然愛吃，愛喝奶茶，但她都很自律，積極Keep Fit，昨日(18日)更於社交網晒出做普拉提瑜伽的相片，更搞笑留言：「健身房裏走一走，火鍋奶茶全都有。」阿嬌更大騷纖小蠻腰、性感川字肌，而動作更相當標準，令不少網民都跪求看她的馬甲線。

而最近剛與媽咪結束歐洲旅遊的阿Sa，則於社交網晒出最近熱門的「整蠱」派心影片，只見畫面中先是有一隻手比出半個心形，等待阿Sa伸手合體成一個完整心形，未料隨着阿Sa展露出燦爛笑容的同時，竟然比出「Ya」手勢，不按套路出牌的搞笑舉動，令人大跌眼鏡之餘，更有網友留言笑道：「但凡那只手是阿嬌的，我看你還按不按套路出牌？」、「這是S.H.E的其中一個，叫甚麼記不清了。」、「因為那只手不是綸妻所以不比心嗎？」