星星講醫D︱跟劉畊宏Keep Fit操到入院　下體大量出血險死

經常聽到有人突然下腹極痛，甚至有些女士表示在性行為後，下腹痛得不能站立，到醫院檢查後才發現是黃體囊腫爆裂，導致下腹出血！台灣高雄曾經有一名25歲女士，與男朋友在性行為後腹部腫脹，經超聲波檢查後發現腹腔積血達3,000c.c.，即是3公升血量，認真嚇人。不過生殖醫學科專科麥思敏醫生指出，黃體囊腫爆裂並不一定在性行為後才會發生，在劇烈運動後也會出現這種情況。

早前台灣藝人劉畊宏在網上直播教做健身操，不少少女為健身減肥，選擇跟他做健身操，但有一位女士連續跳了三天後突感腹痛，起初以為是腸胃問題，在入院檢查後，發現右側卵巢黃體破裂導致出血，出血量更多達1,500毫升！若非及時動手術，可出現失血性休克，情況十分危險！但原來這問題相當普遍，台灣藝人夏宇禾在趕拍醫療喜劇《實習醫師鬥格》第二季時，雖然拍攝行程頻密令身體疲憊，但仍然堅持在放假時跑步和重訓練習，結果在結束運動後當場痛到站不起來，全身更冒出冷汗！

當夏宇禾去看醫生後，發現子宮左卵巢的黃體囊腫破裂，幸好並沒有大礙！到底黃體囊腫是甚麼？今集混血女主播可宜，就與生殖醫學科專科麥思敏醫生，講解黃體囊腫對女性的影響！

麥醫生指黃體囊腫其實是卵巢水瘤的一種，但它並非惡性水瘤，每次月經周期排卵後卵泡會釋放黃體，同時黃體囊腫會隨着周期消失，認為女士們毋須過分擔心，那麼黃體囊腫可有預防方法？一於看《星星講醫D》聽麥醫生怎麼說！