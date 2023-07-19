絕世貓奴黃劍文　為愛不眠不休

歌手黃劍文（Kimman）是圈中出名的貓癡，自言正職是湊貓的他，家有有3隻貓，他表示：「Snubs本身係我室友嘅，因為佢主人要移民，佢又老又多病，10月就21歲啦，唔適宜搭飛機，所以由我照顧，但佢有腎病，又有抽筋問題，每隔7個鐘就要食藥，又要打皮下水，有時我出去開工，都要返一返屋企餵佢食藥，為咗照顧佢，我日瞓2小時已經年半啦。」

由於Snubs的病情，令Kimman長期活於壓力中，幸好去年有朋友送上一對豹貓b，為他注入無限力動，他表示：「係兩兄弟，分別叫Alpha同Omega，接佢哋返屋企時只得3個月大，佢哋好有活力，細個時會好癲，通屋走，依家大咗就乖好多。」

問到豹貓可有危險性？Kimman就覺得跟養家貓無異：「可能佢哋好細個就返嚟我屋企，我又成日教佢哋，佢兩兄弟都好馴，捉佢手仔都唔會出爪，最近仲學識畀hand hand，仲要Alpha教細佬Omega畀手，因為一畀手就有零食，一個星期有兩日食雞柳。」又謂豹貓身形比家貓大，現時愛貓身長達成年男人一隻手臂，體重約6.4kg，可謂分量十足。

髮型/化妝：小籠包

服裝：尺渡