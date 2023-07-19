新舊齊備「展」現多元文化

潮流是一個多元的圈子，既緊貼着科技的發展，與時並進，亦不時掀起各式的懷舊潮，令舊物的光彩再度顯現。而無論你是哪一派的支持者，今個周末似乎都有可到此一遊之地，等待假期之時不妨先來睇一睇有無心水啦。

【多元青創】

想感受新一代的嶄新思維？今個夏天，T.O.P與香港知專設計學院（以下簡稱HKDI）合辦【HKDI 設計展 {容•納 | 想像力}】，由即日至7月24日特設吉祥物設計及POP Gallery展覽，展出多件由學生設計及製作的作品，另外商場中庭大電視於活動期間會不定期播放由學生製作的音樂MV及動畫短片，感受視聽「盛宴」。

【懷舊暖壺】

水日日都要飲，而一個實用的暖水壺可以陪伴我們很久很久。本地暖水壺品牌「駱駝牌」於即日至8月31日，於銅鑼灣舉行首個懷舊暖水壺設計展覽，不但展出十多個來自5、60年代的懷舊、初版「香港製造」的駱駝牌暖水壺、20幅品牌的珍藏設計手稿，以及當年製造暖水壺的金屬噴模，還趁機發布全新「2023花樣年華系列」玻璃膽暖水壺，為其懷舊外表增添喜慶。