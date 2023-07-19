DSE放榜︱女神爭住打氣　李佳芯麥明詩陪伴走過高低

中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，今年僅有4名狀元誕生，來自3間傳統名校，不過其他考生都唔使頹，因為圈中一眾女神已經爭住為大家打氣，即使前路好壞都有佢哋陪住你！

李佳芯（Ali）：「放榜前夕 總會忐忑，衡量現況 預先作幾手準備有助減輕不安情緒。🙌🏻🤚🏻✋🏻🖐🏻🖖🏻後來發現 世界很大，沒有一條路是絕對的好/壞，當找到自己熱愛的事並投入其中，所帶來持續的喜樂不會比安穩的高薪厚職來得少。💪🏻祝福大家明天有好消息🍀」

曾於早年中學會考中考獲「10A」狀元嘅麥明詩，就最有資格鼓勵一眾考生，不過佢就以琴聲打氣，笑住彈出天后容祖兒嘅代表作《我的驕傲》，仲搞笑問今年嘅DSE考生有冇聽過首歌。

唐詩詠：「唔好胡思亂想 唔使心慌慌🥸🥸🥸每一個結果 都會有屬於佢嘅路 無好壞之分 堅持你的信念 總有一天會實現 各位 同學Have a good sleep❤️」

龔嘉欣：「每一條道路 都可以走向屬於自己成功嘅舞台 發光發亮 我曾經都懷疑自己嘅選擇 但一定要相信自己 你會擁有更多 今日加油呀！」

仲未被公開考試洗禮嘅歌手姚焯菲（Chantel），佢就以素顏挽狗拍片同考生打打氣。

男子組亦有男神魏浚笙（Jeffrey）撐住考生，叫大家唔使擔心。