女神鄧伊婷喺社交網晒相後留言:「幸福的一刻,我感受到的是Muscle,Thankyou for the wonderful show!So many powerful message I can get!!!Love u!」不時會透過社交平台派福利嘅伊婷,今次就似係晒福利多啲,皆因相中嘅佢正係好冧咁攬住位型男實一實,究竟邊位美男子咁厲害獲得女神一抱呢?答案係喺內地爆紅、正喺澳門開騷嘅香港歌手王嘉爾(Jackson),原來伊婷同朋友去咗捧場,仲不忘「自肥」一番合照留念。

圈中好友郭柏妍同利穎怡留言大表羨慕,伊婷就回覆指幸福來得太突然,而粉絲則留言:「攬完佢你幾多晚瞓唔著?」、「Jackson嫂」、「伊婷女神小鳥依人的樣子」,亦有網友留言讃Jackson刻意將手缩開,夠晒Gentleman。