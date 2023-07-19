DSE放榜︱圈中狀元一文睇晒　港姐亞軍33分稱霸

今日DSE放榜，過往圈中都有唔少高分狀元，當中以一班港姐超晒班，10位高分藝人中港姐就佔咗4位，而最高分嘅同樣係由港姐亞軍奪得，果然美貌與智慧並重！

港姐資優生中，打頭陣嘅有首屆DSE考生馮盈盈，佢英文、通識及電腦科均得到5*成績，並以最佳五科共28分的佳績，入讀香港大學營養學系，更以二級榮譽成績畢業。接力嘅港姐亞軍何依婷，於2012年DSE考獲27分，入讀香港城市大學商學院資訊系統學系環球商業系統管理課程，並副修心理學系，2016以一級榮譽學士畢業。同樣獲得27分嘅仲有港姐冠軍陳曉華，並入讀香港中文大學聯合書院護理系。至於港姐幫之冠，則有港姐亞軍鄧卓殷，佢於2013年DSE考獲最佳4科5**，共33分佳績，後以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系，再攻讀建築系碩士。

至於ViuTV都不乏資優生，成績最好嘅就有ViuTV女神沈殷怡，就讀傳統名校聖保羅男女中學嘅佢，於2012年DSE考獲五科28分，仲入讀上海復旦大學法律系，回港後再攻讀香港中文大學法律系碩士。而MIRROR成員Edan，則於2015年DSE考獲五科25分，入讀香港大學工商管理學（資訊系統），其妹妹小如豬同樣成績出色，去年DSE勇奪5科共33分，修讀港大牙醫學士課程。同樣係MIRROR嘅Anson Lo（盧瀚霆），則以中文5*、英文5，五科共23分嘅成績，入讀香港城市大學工商管理學（商業分析）學士課程。而MIRROR師妹COLLAR中，成員Candy及Ivy So分別考獲24分及21分，曾演出《YOLO的練習曲》嘅網紅Jessica（陳苡臻）則考獲五科超過20分，並於香港城市大學工商管理學士（主修金融）畢業。