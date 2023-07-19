林鈺洧有留意港姐師妹　仲未發掘到心水冠軍

藝人林鈺洧、梁允瑜、鄭衍峰、孔德賢和徐榮今日（19日）現身大埔，拍攝無綫場節目《不可能的任務》。眾人以地盤工友Look打扮體驗建造業工序，上星期更冒着炎熱天氣警告下用水泥搭橋，兩位靚女亦毫不錫身，協力幫忙。

林鈺洧與梁允瑜接受訪問時表示，歷時4天的拍攝進入尾聲，上周曾因體感溫度太高差點中暑，雖已做好防曬，但依然明顯地臉、身「兩截色」，今次每刻體驗亦非常難忘！林鈺洧更打趣：「最身水身汗嘅一次，建造業人材真係非常厲害。」梁允瑜則自言開始拍攝後，身體開始逐漸適應，二人又表示：「紮鐵及水泥等，今次全部接觸體驗過，可以抬起比自己更高嘅木板，我哋攞到安全卡喇，等天氣冇咁熱，可以考慮冬天去兼職。」問揀男友是否也開始喜歡「力量型」，梁允瑜笑言對自己體能有信心，不需要「靠男人」。

提到一班港姐師妹到越南拍攝泳裝照，即將卸任的林鈺洧大讚她們Fit爆，但暫未發現最突出的一位：「但嚟到呢步已好叻，佩服佢哋喺越南都咁忍到口，全部曱甴肚，我上年就等到比賽最後段先瘦到落嚟。」梁允瑜插嘴說：「希望佢哋可以做自己，相信大家都準備好，心態最重要。」

同場的鄭衍峰則透露因客串演出劇集《逆天奇案2》，緊接再《不》節目開工，所以昨晚根本沒有休息：「藝人工作嘅心理負擔好大，但建造業就係體力上辛勞，各有各難處。估唔到林鈺洧同梁允瑜咁捱得，投入到冇補妝，我仲以為佢哋會派眼睛冰淇淋，畀我哋在場嘅男士。」

談到《逆2》內，可有與曾傳緋聞的馮盈盈大演對手戲，他答：「冇喎，但唔可惜，我個角色係負責調查陳展鵬嘅，難得可以向佢取經。（嚟緊仲忙乜？）暫時放假，想趁機增值自己，目標去學法文，因為我想明年獲派往法國巴黎主持奧運，上一屆我只係留守錄影廠，如果可以會向公司自薦。」