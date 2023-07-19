別墅玩「花」樣　非同凡響

花，有令人眼前一亮、喜出望外、愛不釋手的美態，作為居家點綴，還可給沉悶的生活增添動人的色彩與生氣。假使有朝一日能住進繽紛的花卉，豈不妙哉！有建築設計師發表了一系列前衞花宅，在自然生態的襯托下，如世外桃源，一旦建成，人類就可以像仙子或精靈，體驗非凡生活。

Birds Of Paradise Villa

在International Golden Trezzini Awards中獲頒Special Mention Certificate的得獎作，設計師從天堂鳥（又名鶴望蘭）得到啟發，其形態似飛鳥，獨特而優雅，被譽為室內植物界女王，加上表面呈鮮艷的紅色，十分吸睛。該幢概念別墅分由兩部分組成，下層為泳池，上層則為起居區，當中又分兩層，除了寢室，還設有前廳（Lobby）、茶水間、用餐區、衣帽間、陽台等等，應有盡有。

Orchid Villa

構思建於岸邊岩石的豪華別墅，以人稱「花中君子」的蘭花為造型，利用彎曲的竹片來組裝，竹子上覆蓋着半透明的粉紅織物，看起來像布滿紋理的花瓣，結構穩固又不失美態，在內部燈光的映襯下，花朵還會變色呢！設施方面，別墅上層露台設有泳池，下層則為起居室，並連接着懸臂吊床，讓屋主可盡享湖光山色。

Hideout Lotus Bamboo Villa

貌似一朵巨型蓮花的概念別墅，以一根根竹子交織而成，造型優雅。上層建築為起居區，採用木質地板，跟其竹製花邊融為一體；它的底部好像一張巨大藤桌，由3根寬大的竹軸和4根互相交疊的竹柱撐起，使別墅下方多了一個戶外區域，可擺放座椅、吊椅、桌子等，配合周邊的燈串，可為屋主提供一個氣氛浪漫的聚會或休閒空間。