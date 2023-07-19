李紫昕為兒童音樂舞台劇熱身　大唱兒歌搞㷫個場

藝人李紫昕（Purple）於16日在西九龍中心出席《女王教室Queen′s Classroom》見面會，為即將於8月公演的全新兒童音樂舞台劇《女王教室》宣傳，今次是Purple首演外星人，故事角色充滿挑戰，故事主要是Purple化身月球女王來到地球，克服種種困難，為了拯救母星歷盡艱辛也永不說放棄。所以當天Purple首次現場演唱了主題曲《我的信念》，另外也演唱了其他小朋友喜愛的兒歌如《初心不變》、《向前往》、《一起前來》、《EC WALK》、《我要高飛》及《Kids Channel》，而演唱英文歌《lonely goathered》時，也吸引一個外籍家庭聞歌起舞，聽得非常開心，令Purple大感意外。

而最受現場觀眾歡迎，當然是送禮物環節，Purple與在場觀眾互動大派禮物，同現場觀眾也玩得非常開心，逗得個個爭先搶答，氣氛相當熱鬧。雖然活動當天是3號風球，但現場也圍觀了大批遊人觀看，氣氛熱鬧，見到活動能順利完成，令Purple 鬆一口氣，期望8月的音樂劇帶順順利利，也帶比觀眾有一個全新的感覺，因為《女王教室》有演員陣容鼎盛、嶄新的故事情節、型格的音樂和精彩的舞蹈表演，配以強大的製作團隊等多個賣點，非常值得觀眾期待和關注，給觀眾帶來一場極具創新和話題的音樂劇體驗。我們很榮幸特邀鍾景輝博士擔任藝術總監，攜手製作是次演出，用首首動人歌曲為觀眾帶來一個排除萬難，最重要趁暑假為大家送上充滿歡樂和積極正面的音樂劇。