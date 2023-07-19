《造星V》三甲有機簽約　Stanley笑稱威脅MIRROR

男團MIRROR成員Lokman、Stanley和Tiger今日（19日）出席手機活動。現場大跳舞步，表示花了2日練舞，透露暑假檔工作仍未填滿，有空間接更多工作。成員教主盧瀚霆、呂爵安、姜濤將陸續開個唱，他們會否擔任嘉賓？他們表示未收到邀請，Stanley笑指柳應廷邀得林宥嘉做嘉賓拉高了水平，故只敢在台下做觀眾，但覺得不同嘉賓能帶給觀眾更多驚喜。

Lokman表示最近忙於錄新歌和拍MV，MV將有新挑戰，但就無靚女MV女主角，他向女友隔空示愛：「屋企有個靚女啦！我求生意欲好強。」與女友拍拖6年多，不擔心有7年之癮：「我哋養生養貓就有，屋企有3隻貓。」他直言有結婚計劃，希望多賺點錢。他在《全民造星V》跳街舞演出被讚，Lokman表示街舞是他善長的事，興奮是由心而發。

Stanley的女友李炘頤（Alina）在《造星V》表演時險些走光，Stanley肯定女友沒有走光，笑稱最擔心是女友搞衰Lyman的演出，自爆之前扮Lyman在家陪女友跳過舞，他大讚Lyman台上演出忘我，很值得學習。

對於《造星V》三甲簽約加盟公司可會對MIRROR造成威脅？Stanley笑稱：「簽唔簽都威脅，我覺得應該簽佢哋番嚟，然後阻住佢哋發展。」Lokman和Tiger覺得各有精彩，希望百花齊放。