COLLAR新陣式轉行性感　Winka為取關So Ching致歉

自從So Ching離團COLLAR由8變7後，今日（19日）首次以7人女團亮相活動，齊齊行性感，當中以隊長Gao、芯駖和Winka最性感，晒出波底的芯駖笑指胸口塊布愈來愈細，但感覺有型，Winka表示有黐雙面膠紙，不擔有走光危險。對於COLLAR重新出發，她們透露早前到日本拍攝MV和綜藝節目，一齊跳舞、逼巴士補妝、經歷一齊笑、一齊喊，大爆一個廁所7人輪流用，每人要限時15分鐘完事，問到可會一起沖涼？Gao、Winka、芯駖都表示可以接受，Candy就拒絕，她們希望盡快帶作品給歌迷，新歌和新MV將陸續推出。日本之旅，芯駖豪買致逼爆喼，超磅15K要給附加費1萬6千日圓，Marf亦掃了不少零食。

提到Winka自So Ching 離隊後便取消了對方社交網關注，明顯有備而來的她即場道歉：「Sorry，令大家擔心，舉動好純粹，希望工作還工作，我有私下短訊番佢解釋。」笑言亦取消了細佬的關注，並同細佬講家姐心中有他，還給他零用錢，其他隊友聞言即搞笑向她討零用錢。Marf表示會用自己的方式關心So Ching ，應該大家給予So Chung空間，又表示工作忙己很久未見過媽咪，Gao更趁機叫公司加人工。

Winka的《一手造成》MV男主角正是剛退選《造星V》的魏念恩，Winka 覺得是他個人決定，沒有可惜不可惜，問到參加比賽人格是否好緊要，芯駖即表示：「其實做人，人格最緊要。」Marf就表示對事情不清楚，不能妄斷評論是非。至於2023年香港小姐競選候選佳麗莊子璇被爆是Day的中學同學，Day表示己畢業幾年，只會內心支持對方。