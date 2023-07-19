港姐咪神胡睿涵已知DSE成績　自稱「派彩」理想

《2023香港小姐競選》今日（19日）發布16位佳麗體驗坐椰子船的官方照，以色彩繽紛Casual Wear上陣的佳麗大晒青春活力一面，非常Sharp醒。

今年有份考DSE的（6）胡睿涵（Hanna）當然成了「是日焦點」，她坦言DSE放榜前一晚瞓唔着：「今日又有大型表演，同埋又出DSE成績，心情勁緊張。」問到如何知道DSE結果？她說：「係老師話畀我聽，佢睇咗成績就Send張相畀我。所以今日一直都睇住手機，睇吓老師幾時發訊息畀我。」

問到對DSE成績滿唔滿意？Hanna坦言：「其實都係我理想嘅成績，我成績一向都好穩陣，唔係極好但又唔係太差。」問到最滿意的一科？她說：「視覺藝術，成績比預期高咗。」問到學業上的安排？她說：「都會繼續讀，睇吓考唔考到心儀大學。」

由於應屆佳麗感情要好，體驗坐椰子船時，大會刻意安排較投契的佳麗「二人一組」坐上同一隻椰子船，增加二人深度溝通機會，結果成功撮合莊子璇及鄧凱文這對「多嘴組合」。一眾佳麗坐上椰子船後表現興奮，不時對着鏡頭大擺可愛Pose。玩完椰子船後，一班佳麗接受娛樂新聞台泉叔訪問時仍十分興奮，與鄧凱文坐同一條船的莊子璇笑言：「我同佢有好多嘢講，由第一日到埗講到今日。」自認與莊子璇Friend爆的鄧凱文笑言：「我哋全程係non-stop咁講嘢，真係辛苦晒剪接師要聽足45分鐘嘅對話！」

自言不諳水性的陳曉彤指只是「起初有啲驚」：「原來好似遊船河咁，我有咩事嘅就捉住同船嘅Jenny（姜依宁）！」貪玩的陳霈錤笑謂：「見個船伕喺度表演轉船，都好想玩埋一份。」對於被泉叔爆料指是「食物黑洞」、去到邊食到邊，王怡然笑言：「其實都想Keep fit，因為塊面好大，喺香港時我一日一餐，嚟到越南就一日三餐。」