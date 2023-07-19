秀智閃爆搶鏡！宋慧喬全黑造型爭《青龍》視后

由韓國權威頒獎禮《青龍電影獎》舉辦的《第2屆青龍電視劇大賞》今晚（19日）在韓國仁川市舉行，將頒發電視劇及綜藝節目部門的多個獎項。

眾星於今日傍晚率先現身紅地氈跟觀眾見面，排頭位的粉絲受訪時表示為了近距離見偶像，早上7點便來霸位。擔任司儀的女團少女時代（少時）成員Yoon A與拍檔全賢武一起登場，憑話題劇《黑暗榮耀》爭視后的宋慧喬以黑色連身長裙優雅現身，同樣有份爭視后的「國民初戀」秀智就身穿閃爆銀色晚裝搶鏡，另一視后候選人的鄭麗媛穿上花裙赴會。

憑《黑》劇角逐「最佳女配角獎」的林智妍以一襲黑色晚裝示人，獲粉絲熱烈歡迎的她風騷地擺出心形手勢給記者狂影，有份演韓劇《非常律師禹英禑》的女星朱玄英穿上黑色小背心和長裙騷小蠻腰，少時的Yuri則身穿白色露背晚裝晒健康膚色，Girl's Day出身的Yura以黑色高衩裙晒出招牌長腿，曾演出韓劇《Penthouse》的韓智賢就以淺綠色晚裝騷香肩。

男星方面，「國民MC」劉在石以白色西裝外套襯黑褲現身，甫現身便獲粉絲以尖叫聲歡迎，有「臉蛋天才」之稱的男團ASTRO成員車銀優身穿黑色西裝型爆登場，GOT7成員Bam Bam就活潑地大擺心形手勢，有份角逐視帝的EXO成員D.O.亦應記者要求擺心形甫士賣萌，憑《黑》劇爭「最佳男配角」的朴成勳則以黑色長褸登場，型格十足。