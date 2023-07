韓國男團GOT7成員王嘉爾日前於澳門舉行世界巡迴演唱會,不少藝人都有去「朝聖」,包括郭柏妍、王灝兒(JW)、蔡菀庭(Tiffany)、樂易玲、丁子高等,就連緋聞情侶郭柏妍和丁子朗都有到場欣賞!郭柏妍更成功於完騷後與王嘉爾合照,她亦大呼「不敢想像」,站在王嘉爾身旁,雙手高舉V字影的她,十足小粉絲一樣,相當可愛!她的緋聞男友丁子朗亦有去睇騷,不過,就相當低調,反而因無綫高層樂易玲於社交平台晒相,令丁子朗之行踪曝光。

同樣成功可以跟王嘉爾合照的,還有JW,穿上背手配花恤衫的她倚靠在王嘉爾身邊,並留言:「When someone inspires you to be better and to dream bigger(當有人激勵你變得更好、實現更大的夢想)。」正能量爆燈!