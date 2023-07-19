郭富城自認家庭觀念重　不抗拒再添新成員

「舞台王者」郭富城以美心全球代言人身份出席發布會，同時首播其最新廣告歌，自認是傳統Family man，小時候與家人中秋團年食月餅令他印象深刻，他透露完成澳門演唱會後稍作休息，9月便到英國開騷，他會較準時間，於9月28日凌晨踏入家門，不想錯過與家人共度中秋的美好時刻。他稱太太都好錫兩女，打算跟他到英國為女兒置裝。

城城有兩個寶貝女大寶和二寶，同遺傳城城的跳舞天分，其中廣告歌中有個動作就是由大寶提供：「我同大寶討論邊個動作好啲，佢覺得兩手放平動作較好，佢有學跳芭蕾舞，可能有少少遺傳我，導演都讚好，証明女有眼光。（若果大寶二寶各畀意見會點做？）通常妹妹會跟家姐嘅！」他覺得把家庭的快樂融入其中，特別有意義。他又分享拍攝時天公作美，原本整日下着雨，但一開機便停雨，過程順利。

受訪時稱自己的家庭觀念好重，現在很享受做爸爸的階段，並會樹立榜樣，身教女兒：「我本身對自己好苛刻，依家係加倍，因為兩個女會睇到，之前大寶過澳門睇我演唱會，將我台上的post畫低送畀我，係佢腦海中嘅我，好開心。」又稱大寶已懂得唱他的國語歌《我是不是該安靜的走開》，大讚她國語音準。

問到他有否計劃再造人？城城覺得現在兩個女是剛剛好，待女兒再長大點再算，希望順其自然，並不抗拒：「做完演唱會情緒好高漲，會瞓唔着，但瞓幾個鐘，朝早就要起身帶小朋友，所以有時頭都大埋。」