自導自演？林家棟爆有投資者想搵佢開三級片

影帝林家棟、莊思敏和錢小豪今日（19日）出席特式汽車店開幕活動。原來曾與他合作的電影導演許悅銘乃該店老闆，家棟受訪時自爆將與許導再次合作，故甫到場便捉着對方攞期開會：「想拍部文藝片。（你演埋？）有機會，同埋有投資者想我開部有內容嘅三級片，即係放棄商業市場，都算係挑戰，咪大家傾吓偈囉。」

家棟又表示：「許導仲話我聽，呢個場有好多古董車同超跑，我諗住問佢借嚟拍戲。（你本身鍾意車？）鍾意邊揸車邊聽音樂，又鍾音意洗靚架車嚟欣賞，但我喜歡嘅車類比較踏實，只係追求靈活性。我都考慮緊換唔換電車，擔心少咗手感，同埋我啱啱入手一架恨咗十幾年嘅Dream Car，依家拎咗去執靚啲先。」他坦言目前有5架車：「係貪心咗啲，（養車）已經係我最大嘅使費。」

莊思敏即直言劇集《一舞傾城》有效應，令她多了商演工作：「差唔多，個個禮拜都飛去做嘢。（咁叫王晶開續集？）佢依家忙其他project，好似男人戲嚟，真係唔得閒理我哋住，希望佢諗起，都預個角色畀我，話晒我係佢半個女，佢帶我入行㗎。」她又透露目前正拍攝劇集，與羅毓儀扮演兩母女：「未試過有咁大個女，佢演乖女，反而我係佢嘅頂心杉，我逼佢讚我可愛。（拍完令你想生B？）除非一生出嚟就好似佢咁大個，可以自立，同埋都要搵到穩定嘅另一半先得。」